Обнаружен новый признак рака

Учёные из США обнаружили новый маркер появления рака

Исследователи Онкологического центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выявили новый признак появления рака. Маркером возможного развития болезни служит увеличение в организме натрийзависимого переносчика глюкозы второго типа (SGLT2).

Как сообщает научный портал MedicalXpress, ранее наука полагала, что необходимая для выживания и роста глюкоза поступала с помощью глюкозных транспортеров (GLUT), и только некоторые виды рака «питались» за счёт SGLT2.

Однако благодаря новым исследованиям натрийзависимых переносчиков глюкозы в раковых клетках у мышей удалось установить, что изначально эти клетки использовали для питания преимущественно SGLT2, а не GLUT.

По мнению онкологов, изменение концентрации этого элемента в организме может стать новым биологическим признаком, который поможет в диагностике предракового состояния или рака на ранних стадиях.

По словам заместителя генерального директора Международного медицинского кластера по медицине Влады Сайфетдиновой, открытие действительно выдающееся, поскольку рак лёгкого очень сложно распознать на ранних стадиях заболевания. Коварство болезни заключается в том, что она может маскироваться, например, под обычный бронхит. Сиптомы будут те же: кашель, одышка, общая утомляемость, и даже детальный осмотр врача может ничего не дать, тем более, если его будет проводить терапевтр, а не специалист-онколог. Позититронно-эмиссионная томография в этом плане возможно, действительно сможет кардинально изменить ситуацию с диагностикой и позволить выявлять заболевание на самых ранних стадиях.

Интересно также, смогут ли ученые усовершенствовать этот метод, чтобы в дальнейшем выявлять открытый ими онкологический маркер — повышение концентрации в организме белка SGLT-2 не только посредством томографии, а например, перспективным методом дыхательной пробы, который сейчас проходит испытания, и который должен позволить посредством портативного устройства, обращение с которым не требует медицинских знаний. выявить рак легкого на основании анализа летучих органических соединений, состав которых меняется при наличии рака. Дело в том, что важно не просто диагностировать рак — важно еще заставить людей пройти такую диагностику, а до клиники и томографа дойдет не каждый.

В любом случае, даже с этой оговоркой открытие ученых Калифорнийского университета выглядит в первом приближении достаточно перспективно. Но для полноценного анализа перспектив необходимо дождаться результатов исследований на людях (сейчас они были проведены на мышах) и далее одобрения американского профильного регулятора — управления FDA.