Почему наркотики в аэропортах ищут шакалы

Почему наркотики в аэропортах страны ищут шакалы

Поклонники телевизионных детективов отлично знают, что полицейские во время поиска наркотиков и взрывчатых средств используют служебных собак. При этом попадая в аэропорты крупных российских городов, пассажиры нередко приходят в замешательство, наблюдая, как их сумки обнюхивают животные похожие скорее на небольших волков или шакалов, нежели на собак.

Служебные шакалы

В действительности российские полицейские используют для поиска наркотиков, конечно, не африканских или азиатских шакалов, а некую специально выведенную породу, именуемую квартероном или собакой Сулимова. Впрочем, данное животное одинаково верно было бы назвать и шакалом, и собакой, поскольку квартерон является гибридом шакала и немецкой оленегонной собаки.

Неудивительно, что почти никто из простых обывателей никогда не слышал о данном животном, поскольку его создание происходило по специальному заказу МВД СССР. Руководство правоохранительных органов поставило выдающемуся кинологу, автору диссертации «Кинологическая идентификация индивидуума по обонятельным сигналам» — Климу Тимофеевичу Сулимову непростую задачу — вывести породу собаки, обладающую сверхчувствительным обонянием и способную без ошибки вычислить человека перевозящего наркотики.

В ходе долгих исследований ученый выяснил, что среди семейства псовых наиболее чувствительное обоняние имеют … шакалы. Однако разводить их посчитал нецелесообразным, поскольку шакалы не так быстры и проворны как собаки. В итоге в ходе сложнейших селекционных работ, занявших целых семь лет, Сулимов сумел вывести новую породу собак, полностью подходящую под заданные требования.

Столь долгое время, понадобившееся для селекции квартерона, объясняется тем, что в дикой природе собаки и шакалы являются непримиримыми врагами. Чтобы добиться успеха, кинологу пришлось отдать на воспитание собаке несколько детенышей шакала, которые повзрослев, воспроизвели долгожданное потомство, обладающее крайне тонким нюхом, способное безошибочно обнаружить не только большинство известных видов наркотических веществ, но и взрывчатку.

Дополнительным достоинством квартерона стала его уникальная способность по запаху определять, кто совершил то или иное преступление мужчина или женщина. Это особенно актуально в наше время, когда все больше правонарушений с наркотиками или взрывчаткой стали совершать женщины, в то время как раньше более 80% данных преступлений приходилось на мужчин. Определение пола подозреваемых с помощью собаки Сулимова значительно упростило работу полицейских и сократило время на раскрытие преступлений.

На охране мирного неба

Поскольку основными транспортными артериями для наркоторговцев, а также излюбленными целями террористов являются аэропорты и борта авиалайнеров, собак Сулимова применяют в первую очередь именно во время контроля безопасности авиационных перевозок. Причем полицейские и служащие таможни используют квартеронов не эпизодически, а на постоянной основе. В частности в аэропорту Шереметьево открыли специальный питомник, в котором содержится несколько десятков особей данных животных.

В то же время кинологи, работающие с собакой Сулимова, отметили одну интересную деталь. Данное животное никогда не привыкает к своему хозяину. О том, что такое собачья любовь, преданность и привязанность к хозяину — квартеронам неизвестно. Дрессировать их можно лишь при помощи кнута и пряника, наказывая или поощряя за выполненную работу. В то же время, острый ум, великолепное обоняние и практически стопроцентное обнаружение запрещенных к перевозке наркотических и взрывчатых веществ с лихвой компенсирует равнодушие собак Сулимова к своим хозяевам-кинологам.

Учитывая тот факт, что во время селекции квартерона Клим Тимофеевич ориентировался именно на российские, достаточно суровые условия, его собака, как и шакал, оказалась почти всеядной и при этом способной выдерживать лютые морозы в минус шестьдесят градусов, не теряя при этом своего уникального обоняния, силы и выносливости.