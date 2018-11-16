Назван худший год в истории человечества

Ученые назвали наихудший год в истории человечества

В 536 году нашей эры на Европу опустился туман, погрузив ее во мрак на 18 месяцев. Это необычное явление наблюдалось и на Ближнем Востоке, а также в некоторых районах Азии, пишет журнал Science.

Византийский историк Прокопий Кесарийский отмечал: "И в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно потеряло свою силу и перестало, как прежде, сиять чисто и ярко. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть. Шел десятый год правления Юстиниана".

"Это было началом одного из самых ужасных для жизни периодов, если вообще не худшим годом в истории", — уверен историк-медиевист из Гарвардского университета Майкл Маккормик, возглавивший группу исследователей, попытавшихся найти причину странного явления.

Современные ученые долгое время спорили, что именно произошло тогда. Известно, что из-за нехватки солнечного света резко упала температура, и последующее десятилетие стало для Европы самым холодным за последние 2300 лет. В тот год в Китае летом выпал снег, начался неурожай, а за ним — голод. Недостаток хлеба, согласно ирландским средневековым хроникам, наблюдался в течение 536-539 годов.

В 541 году Европу и весь известный тогда "цивилизованный" мир охватила первая в истории эпидемия бубонной чумы, которая унесла жизни почти 25 млн человек и почти половины населения Византийской империи, приблизив начало ее конца. По времени правления императора Юстиниана I (527-565) чуму назвали Юстиниановой.

"Летопись" средневековья

Чтобы обнаружить источник "тумана", заслонившего солнечный свет в VI веке, ученые взяли образцы снега из горных ледников в швейцарских Альпах. Известно, что ледники являются своего рода "летописями" — снег год за годом фиксирует самые различные события, происходящие на планете: извержения вулканов, песчаные бури в Сахаре и даже человеческую деятельность, такую как активная добыча серебра в средневековой Европе. Все изменения химического состава атмосферы "записываются" в слоях спрессованного снега.

Извлеченные образцы были отправлены на исследование специалистам из Университета штата Мэн (США), которые с помощью новейших методов смогли вычленить отдельные участки, отвечающие за конкретные временные промежутки вплоть до недель. В образцах, датируемых весной 536 года, обнаружились микроскопические частицы вулканического стекла.

Исландский вулкан

Сопоставив эти частицы с другими обнаруженными ранее, ученые выяснили, что они соответствуют вулканическим породам из Исландии. Согласно их выводам, в 536 году на этом острове произошло мощное извержение вулкана, облако пепла от которого обволокло северное полушарие. Затем случилось еще несколько извержений — в 540 и 547 годах.

Эти последовавшие один за другим события в сочетании с эпидемией погрузили Европу в состояние длительного упадка, продолжавшегося более ста лет вплоть до 640 года.