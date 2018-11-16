У берегов Испании нашли руины гавани атлантов

Древняя гавань, чьи руины обнаружили у южного побережья Испании , может быть остатками легендарной Атлантиды — такое заявление сделала группа ученых.

Ранее археологи уже исследовали постройки и предположили, что их возвели римляне или греки. Но на самом деле их история может быть гораздо запутаннее, сообщает Daily Mail.

Напомним, об Атлантиде нам известно благодаря греческому философу Платону. В своих трудах, созданных около 400 года до нашей эры, он описал развитую островную цивилизацию, которая процветала за девять тысяч лет до его рождения.

Мифический город был описан достаточно подробно. Так, говорилось о гавани с мощными стенами, огромных столбах при въезде и роскошном храме Посейдона.

Считается, что атланты погибли в результате мощного катаклизма — извержения вулкана или цунами.

Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению, существовала ли Атлантида или философ просто пересказал какое-то предание.

Находка у испанских берегов, возможно, разрешит эту тайну. Затопленные руины расположены к северу от города Кадис (Андалусия), у национального парка Доньяна. Эксперты считают, что несколько тысяч лет назад его территория была покрыта внутренним морем с системой островов, как природных, так и искусственных.

К югу и к северу от парка сохранились другие артефакты древних поселений, которые некогда строились вдоль береговой линии.

Проведя аэрофотосъемку, команда исследователей пришла к выводу — руины в точности совпадают с тем, что описывал Платон.

Тесты показали, что строения гораздо старше римской и греческой эпох. В тексте философа говорится о патине, покрывавшей здания и сооружения, и на испанских руинах обнаружили ее следы.

Более того — анализ показал, что в строительстве использовали ранее неизвестный человечеству вид цемента. Материал содержал следы кальция, слюды и других минералов. Специалисты отметили, что его изготовила очень развитая цивилизация.

Стена гавани, остатки которой до сих пор сохранились, должна была достигать 75 метров в толщину. Судя по всему, ее поверхность была обработана материалом, предотвращающим рост моллюсков, наподобие современного тефлона. Исследователи утверждают — ее разрушил мощный поток воды, и в этих местах до сих пор видны песчаные дюны.

Вероятно, древний город простирался на полторы сотни километров. Его возраст пока точно не установлен. Но, по мнению ученых, он прекратил свое существование около десяти тысяч лет назад.

В районе Доньяна произошли два мощных цунами, одно в 1500 году до нашей эры, второе — в 200 году н.э. Вероятно, они и стали причиной окончательной гибели уцелевших поселений.

Ранее утверждалось, что Атлантиду следует искать не на дне моря, а в пустыне. Она могли находиться на месте скалистого образования, более известного как Глаз Сахары.