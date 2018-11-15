Ещё
Найдены «невозможные» модификации кремнезема
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдены «невозможные» модификации кремнезема 

Индикатор 2 часа назад
Фото: N. Dubrovinskaia & L. Dubrovinsky et al.
Физики открыли «невозможные» с точки зрения науки модификации кремнезема коэзит-IV и коэзит-V. Их строение представляет собой исключение из общепринятых правил формирования химических связей для неорганических материалов, которые сформулировал Лайнусом Полингом. Результаты работы ученых опубликованы в Nature Communications.
Согласно правилам, которые сформулировал Лайнус Полинг, фрагменты атомной решетки неорганических материалов должны соединяться «вершинами». Дело в том, что соединение «гранями» — самый энергетически затратный способ формирования химических связей, поэтому в природе он не существует. Однако ученые показали экспериментально и доказали с использованием расчетов на суперкомпьютере, что такое соединение возможно, если поместить материалы в условия сверхвысоких давлений. Полученные результаты открывают принципиально новый класс материалов, существующий в экстремальных условиях.
В процессе исследования модификации оксида кремния ученые выяснили, что особая форма оксида кремния — полиэфир-коэзит — претерпевает ряд фазовых превращений при давлении до 30 ГПа и образует новые фазы («коэзит-II» и «коэзит III»), которые в своей кристаллической решетке сохраняют тетраэдры SiO4 как основной структурный элемент. В новых экспериментах ученые пошли дальше и дополнительно сжали оксид кремния в алмазной наковальне при сверхдавлении свыше 30 ГПа. Благодаря полученным в результате структурным изменениям ученые обнаружили исключения из правил Полинга.
В ходе эксперимента образовались две неизвестные до сих пор модификации коэзита (коэзит-IV и коэзит-V). Некоторые фрагменты атомной решетки этих модификаций соединяются гранями, а не вершинами, то есть невозможным образом.
Информация о структуре и механических свойствах кремнезема поможет понять процессы, протекающие в мантии нашей планеты. «Наши результаты показывают, что возможные силикатные магмы в нижней мантии Земли могут иметь сложные структуры, делающие их более сжимаемыми, чем предполагалось ранее», — рассказывает один из авторов работы, профессор МИСиС Игорь Абрикосов.
Индикатор: последние новости
Найдена здравствующая популяция белых медведей Московий впервые взвесили напрямую Впервые найден подледный метеоритный кратер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может закрыть Азовское море для Украины109
Самогон и засор в туалете: причина взрыва в доме в Москве24
На что будет способен новейший Ил-276
Лукашенко взялся за ракеты161
Малахов рассказал о сыне Бузовой, которого она скрывала4
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение