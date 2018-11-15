Дубиной по голове: насколько агрессивны были неандертальцы

Неандертальцы, вопреки стереотипу, были не агрессивнее людей — об этом говорит примерно равное количество травм головы у обоих групп, выяснили американские ученые. Но люди, возможно, лучше заботились о раненых — после травмы те жили дольше.

Книги и фильмы, которые рассказывают о неандертальцах, рисуют образ агрессивного дикаря, склонного к насилию. Долгое время схожее мнение бытовало и в науке — его подпитывали, в частности, находки останков неандертальцев с проломленными черепами или погибших от когтей и зубов диких животных.

Но в 2010 году стало известно, что неандертальцы привнесли в человеческий геном часть своей ДНК. Это означало, что они не слишком отличались от людей, по крайней мере, не настолько, чтобы не найти общий язык. Шквал исследований, последовавших за этим открытием, показал — неандертальцы, по всей видимости, как и люди, имели длинное детство, иногда придерживались вегетарианской диеты, носили украшения и даже делали своеобразный макияж.

Американские исследователи из Университета штата Иллинойс и Тюбингенского университета в Германии развеяли еще один миф — о чрезмерной агрессии неандертальцев.

Изучив останки неандертальцев, они выяснили, что те страдали от травм головы в той же степени, что и первые люди.

Предыдущие исследования, поясняют авторы, были основаны на описательном подходе — в них изучались конкретные индивиды и их травмы, но не сравнивались показатели травматизма.

Исследователи собрали базу работ, в которых рассматривалось 295 образцов черепа неандертальцев и 541 образец ранних хомо сапиенс, найденные на территории Европы и Азии. Возраст образцов составлял 20-80 тыс. лет. Они учли видовую принадлежность останков, возраст на момент смерти, количество и характер полученных травм.

В большинстве случаев травмы были несмертельными — пострадавшие прожили много лет после их получения.

В обеих группах от травм головы чаще страдали мужчины — исследователи связывают это с обусловленными культурой различиями в поведении мужчин и женщин. Кроме того, неандертальцы чаще получали травмы в более молодом возрасте. Количество травм в обеих группах было статистически схожим, при этом неандертальцы, получившие травму головы в возрасте до 30 лет, чаще умирали молодыми — возможно, неандертальцы в целом страдали от риска повышенной смертности после травм, или же у людей лучше получалось заботиться о раненых.

«Последний вариант может говорить о различиях в том, как неандертальцы и люди заботились о своих раненых, что, возможно, привело к более долгому сроку жизни людей, перенесших травму, — говорит профессор Катерина Харвати, ведущий автор исследования. — Однако эта гипотеза лишь предварительна и должна быть проверена».

Причиной травмы могло послужить не только насилие, но и несчастные случаи на охоте или неудачное падение.

«Я определенно считаю, что мы доказали — эти ребята не избивали друг друга, по крайней мере, не больше, чем люди» — отмечает палеоантрополог Фред Смит.

Также он подчеркивает, что не удивлен результатами, несмотря на то что многие годы ученые пытались подчеркнуть различия между людьми и неандертальцами.

«Исходя из наших результатов, мы отвергаем гипотезу о том, что у неандертальцев чаще встречаются черепно-мозговые травмы, чем у людей верхнего палеолита, — пишут исследователи. — Ранее предполагалось, что распространенность травм головы у неандертальцев доходила до 40%, наши данные показывают, что она равнялась 3-17%. Эти значения сопоставимы с теми, что наблюдались у людей верхнего палеолита — 2-12%».

Результаты действительно подтверждают, что неандертальцы не сталкивались с большим по сравнению с хомо сапиенс риском травм головы, соглашается Марта Лар из Кембриджского университета.

Однако в исследовании не были рассмотрены другие виды травм, а, значит, точку в этом вопросе ставить пока рано.

Исследователи подчеркивают, что сравнивали неандертальцев именно с древними людьми потому, что те имели схожий образ жизни. Сравнивать их с ныне живущими, по словам ученых, «было бы все равно, что сравнивать яблоки с апельсинами». Современные люди сталкиваются с совершенно другими опасностями, которые могут привести к травмам — например, автомобильными авариями.