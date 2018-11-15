Эксперт оценил находку учёных в Антарктике

Начальник Антарктической геофизической партии Полярной морской геологоразведочной экспедиции Валерий Масолов в беседе с Nation News оценил исследование материка под льдами Антарктики, выполненное международной группой геофизиков и показавшее следы древних континентов.

«Нужно понимать, что следы распада Гондваны обнаруживались и ранее, этот процесс идёт десятилетиями. Причём в зависимости от исследователей меняется и модель распада — появились Нуна и Родиния. Появляются новые данные, и люди доказывают, какие части континента куда отошли», — заявил он.

По словам Масолова, находка геофизиков — один из результатов многолетних исследований, и его нужно воспринимать именно так.

Как добавил эксперт, наблюдения ведутся с моря и из космоса, это нормальный рабочий процесс.

«Пока сложно об этом говорить, нужно знакомиться с наблюдениями», — добавил он.