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В Швейцарии назвали причину быстрого старения
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В Швейцарии назвали причину быстрого старения 

Газета.Ru 1 час назад
Швейцарские ученые обнаружили в человеческом организме бактерии, ускоряющие процесс старения. Микроб был найден в кишечнике, передает ФАН.
Как уточнили биологи, на скорость старения влияет продукт жизнедеятельности микроорганизма. По словам Игоря Яценко из Федеральной политехнической школы в Лозанне, открытие подтверждает необходимость более подробного изучения микрофлоры.
"Нет сомнений в том, что есть и другие примеры подобных бактерий, что говорит о необходимости изучения того, как микрофлора влияет на старение и как этим процессом можно управлять", — заявили ученые.
Ученые отметили, что микрофлора человеческого организма оказывает влияние не только на метаболизм и вероятность развития различных заболеваний, от нее также зависит поведение человека.
К выводу о том, что микрофлора может существенно сократить продолжительность жизни, исследователи пришли в результате эксперимента на мушках-дрозофилах. Ученые проверили на насекомых работу системы "свой-чужой", которая защищает бактерии кишечника от иммунной системы. Они намеренно повредили ген, распознающий "своих" бактерий, после этого мушки стали быстрее умирать.
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