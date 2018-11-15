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Новый экипаж утвердят к полету на МКС
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Комиссия утвердит новый экипаж к полету на МКС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Межведомственная комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов в четверг рекомендует очередной экипаж к полету на Международную космическую станцию, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос".
"В четверг в Центре подготовки космонавтов состоится заседание межведомственной комиссии, которая рекомендует состав основного и дублирующего экипажей", — сообщили в Роскосмосе.
В состав основного экипажа входят российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Макклейн. Их дублеры — космонавт Александр Скворцов, европейский космонавт Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган.
На этой неделе они прошли экзаменационные тренировки на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз" и российского сегмента Международной космической станции.
Старт экспедиции запланирован на 14.31 мск 3 декабря.
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