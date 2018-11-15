Новый экипаж утвердят к полету на МКС

Комиссия утвердит новый экипаж к полету на МКС

"В четверг в Центре подготовки космонавтов состоится заседание межведомственной комиссии, которая рекомендует состав основного и дублирующего экипажей", — сообщили в Роскосмосе.

На этой неделе они прошли экзаменационные тренировки на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз" и российского сегмента Международной космической станции.

Старт экспедиции запланирован на 14.31 мск 3 декабря.