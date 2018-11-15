В Крыму обнаружили развалины античной загородной усадьбы

Археологи обнаружили в Крыму развалины античной загородной усадьбы

Сотрудники Крымской новостроечной экспедиции Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) во время раскопок возле села Октябрьское ( Крым ) обнаружили остатки античного поселения, предположительно, крупной загородной усадьбы боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора. Подобных находок ранее не делали во всем Причерноморье. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ

"Сотрудники Крымской новостроечной экспедиции Института археологии РАН во время раскопок в зоне будущего строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту возле села Октябрьское обнаружили остатки античного поселения конца V — начала III века до н.э., предположительно крупной загородной усадьбы боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора. Поселение хорошо сохранилось, потому что находится на территории, которая непригодна для земледелия и никогда не распахивалась", — говорится в сообщении.

Поселение имело прямоугольную форму и было довольно большим: в нем было около десяти дворов и 40 помещений, а площадь превышала 5 тыс. кв. м, что намного больше обычной площади сельских усадеб Боспора. Всю ее занимала сплошная застройка: мощеные парадные и хозяйственные дворы, окруженные жилыми и хозяйственными постройками, примыкающими друг к другу. Наружу выходили только глухие стены. Как отмечают ученые, такая планировка характерна для античных сельских усадеб.

Ученые полагают, что в основе поселения лежал хорошо продуманный план, например, все помещения были построены с учетом розы ветров. Также удалось обнаружить систему водостоков: постройки расположены на довольно крутом склоне, и отвод ливневых стоков, видимо, был важной проблемой для жителей.

"Уникальность этого поселения — в его сложной структуре и очень высоком уровне строительного дела. Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства. Это далекая окраина эллинского мира, но здесь мы видим в самом лучшем проявлении опыт античного градостроительства — планировки, качество кладки, интерьеров. Аналогов сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье", — сказал заведующий отделом полевых исследований ИА РАН доктор исторических наук Александр Масленников

Боспорское царство — античное государство, которое было основано греческими переселенцами более 2,5 тысяч лет назад на обеих стороны Керченского пролива. Столицей Боспора был Пантикапей (современный город Керчь), крупные города — Фанагория, Гермонасса (современный город Тамань) на Таманском полуострове; Феодосия, Тиритака, Нимфей на Керченском полуострове; Горгиппия (современный город Анапа). В IV в. н.э. греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.