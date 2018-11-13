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От эталонного килограмма захотели отказаться
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Ученые собрались отказаться от эталонного килограмма 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ученые собираются отказаться от использования цилиндра, который хранится больше ста лет в Международном бюро мер и весов в качестве эталона одного килограмма.
Сейчас в качестве эталонного килограмма используется цилиндр из платино-иридиевого сплава, созданный в 1889 году как пример единицы измерения веса. 40 абсолютно идентичных копий разослали в разные страны.
Несмотря на три герметичных колпака, цилиндр все равно покрывается пылью и грязью, что приводит к изменению его веса. Процесс чистки тоже может повлиять на изменение веса, пишет «Интерфакс».
Во время сверки копий с оригиналом в 1989 году оказалось, что между оригиналом в Париже и максимально отличающейся по весу копии разница составила 50 микрограммов, что не подходит для сверхточных измерений.
Вместо устаревшего эталона ученые предлагают использовать аппарат «Баланс Киббла», который позволяет сгенерировать «электронный килограмм». По словам специалистов, отказ от прежнего эталонного килограмма никак не отразится на повседневной жизни.
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