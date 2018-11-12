В Крыму отметили успехи в борьбе с «черными археологами»

Власти Крыма отметили успехи в борьбе с «черными археологами»

Глава госкомитета по охране культурного наследия Крыма Сергей Ефимов заявил об успехах в борьбе с "черными археологами" после слов руководителя Южно-Крымской археологической экспедиции Светланы Адаксиной, которая назвала эту проблему до сих пор актуальной.

В понедельник главный хранитель Государственного Эрмитажа , руководитель Южно-Крымской археологической экспедиции Светлана Адаксина в интервью РИА Новости заявила, что проблема нелегальных раскопок в Крыму до сих пор актуальна: по ее словам, "черные археологи" "хозяйничают в Крыму довольно активно", в основном они раскапывают могильники в надежде на ценные украшения.

"Проблема "черных археологов" постепенно сходит на нет. ФСБ активно работает, ведется контроль", — сказал РИА Новости Ефимов. По его словам, в украинские времена "черная археология" в Крыму процветала, так как поощрялась на уровне руководства страны.

Ефимов подчеркнул, что сейчас археология в Крыму развивается "небывалыми темпами", задействованы масштабные мощности, мест для работы "черных археологов" на полуострове нет.

В 2017 году в ФСБ заявляли, что к моменту присоединения Крыма к России там сложился отрегулированный нелегальный рынок торговли и обмена экспонатами, найденными при незаконных раскопках. Отмечалось, что "черные копатели" в Крыму массово вели нелегальные раскопки до 2014 года, причем зачастую исполняли заказы зарубежных коллекционеров, разрушая и уничтожая культурный слой. В ФСБ говорили, что ведомство уделяет борьбе с "черными копателями" повышенное внимание, расследуются уголовные дела, а вещественные доказательства передаются музею.