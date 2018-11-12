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Системы единиц измерения обновят в Париже
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Российские ученые участвуют в обновлении системы единиц измерения в Париже 

РИА Новости 1 час назад
Фото: предоставлено Росстандартом
Российские учёные-метрологи участвуют в работе 26-й Генеральной конференции по мерам и весам в Париже, где будет принято решение о глобальном переходе к новой системе единиц измерения, заявил в интервью РИА Новости руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.
Форум проходит с 13 по 16 ноября.
"Мы полноправно участвуем в работе международных консорциумов, которые разрабатывают научную основу для переопределения единиц величин. Кроме того, российские представители — постоянные участники международных комитетов, в рамках которых проводится сравнение первичных эталонов разных стран", — сказал Абрамов.
По его словам, на конференции планируется принятие обновленной международной системы единиц СИ, которое затронет основные единицы — килограмм, ампер, кельвин, моль, канделу, секунду и метр. В основе этих базовых величин теперь будут не предметы, а фундаментальные физические постоянные.
"Обновление международной системы единиц СИ основано на фиксации физических констант в качестве точно известных величин. Это позволит провести на самом высоком уровне точности самые разные работы, к примеру с малыми массами, которые применяются, скажем, в фармацевтике, микроэлектронике и множестве других отраслей, где точность измерений на первом месте", — объяснил глава ведомства.
При этом Росстандарт координирует российское участие в переопределении системы единиц на глобальном уровне. От этого во многом зависит, проиграет Россия в результате этого перехода или останется в клубе ведущих стран, обеспечивающих единство и достоверность измерений на глобальном уровне.
"Россия по своим измерительным возможностям, признанным на международном уровне, занимает второе место в мире, опережая многие экономически и технологически развитые страны. Критически важно сохранить этот внушительный пакет российских измерительных и калибровочных возможностей", — говорит Абрамов.

Цилиндр-эталон уходит

Как рассказал глава Росстандарта, до сих пор величина килограмма определялась по платиноиридиевому цилиндру. Эталон килограмма — тот самый цилиндр, который хранится в Международном бюро мер и весов во Франции и считается первичным. В других странах есть его копии, которыми пользуются все, кому важно, чтобы килограмм был именно килограммом. Такой эталон-копия хранится и в России, в Санкт-Петербурге.
"Но более чем за 100 лет масса и этих эталонов-копий, и, что еще более важно, первичного эталона во Франции претерпела физические изменения. Проще говоря, эталоны стали весить по-разному. В результате сейчас никто в мире не может сказать, какой из имеющихся сейчас по всему миру килограммов — настоящий килограмм", — сказал Абрамов.
"Разница, конечно, не видна, но для метрологии — науки о единстве измерений — она критична, — пояснил он.
Помимо килограмма в системе СИ существуют и другие единицы измерения.
"Мы можем о них не помнить и даже не знать, но от этого они не перестают гарантировать достоверность измерений в нашей повседневной жизни", — заключил руководитель профильного российского ведомства.
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