Роботы идут: эти журналисты будут посговорчивее

Прогресс нельзя остановить и роботы вместе с искусственным интеллектом постепенно осваивают все больше «человеческих» профессий. В Китае был представлен первый в мире цифровой ведущий новостей, свободно говорящий на двух языках. Когда люди потеряют свою работу из-за современных технологий — в материале «Газеты.Ru»

Искусственный ведущий

Китайское новостное агентство «Синьхуа» познакомило телезрителей со своим новым сотрудником — цифровым ведущим, который может вещать круглосуточно на протяжении многих лет.

Как сообщает The Guardian, ведущего-робота зовут Ки Хао, и его внешность и голос скопированы с настоящего ведущего «Синьхуа». Ки Хао может кивать головой, моргать и двигать бровями.

«Я могу быть с вами 24 часа в сутки 365 дней в году, а также присутствовать в любом репортаже, чтобы рассказать вам последние новости», — говорит ведущий на базе искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, у него есть компаньон, говорящий на английском языке, который обещает зрителям «новый опыт в получении новостей».

У второго ведущего тоже есть реальный прототип — это было сделано ради того, чтобы люди видели перед собой не бездушную машину, а практически настоящего человека.

Впрочем, многие пользователи социальных сетей не одобрили нового ведущего, назвав его «страшным» и «пугающим».

В науке эта фобия называется эффектом «зловещей долины», причем чем робот сильнее напоминает человека, тем больше дискомфорта испытывает тот, кто за ним наблюдает.

Тем не менее, посмотрев видео с Ки Хао, можно невооруженным глазом заметить некоторые огрехи — например, не совсем точно двигающийся рот, ограниченное количество эмоций, а также синтезированный голос. Впрочем, с дальнейшим развитием технологий все эти недостатки, вероятно, будут устранены.

По мнению создателей двух ИИ-ведущих, у этой технологии есть огромные перспективы. Компания намеревается и дальше сотрудничать с «Синьхуа», чтобы максимально оптимизировать новостные выпуски по ТВ, в интернете и в мобильных приложениях агентства.

Интересно, что первый подобный ведущий новостей появился именно в Китае — стране с усиленной цензурой интернета и прессы. Если учитывать, что многие зарубежные сайты недоступны для китайских пользователей из-за ограничений, наложенных властями, то государственные агентства новостей для многих являются единственным источником информации. В таком случае, ведущий наподобие Ки Хао становится идеальным инструментом пропаганды, для которого не существует никаких моральных ограничений.

Роботы давно среди нас

Что же касается цифровых заменителей настоящих людей, то этому тренду уже более десяти лет, и он набирает обороты. Одним из самых ярких примеров является японская виртуальная певица Хацунэ Мику, которая стала настоящим поп-идолом — у нее есть армия поклонников, альбомы с песнями и даже реальные концерты, где «выступает» голограмма Мику. Не каждая «человеческая» певица способна добиться таких результатов, а у компьютерной модели это получилось.

Кстати, о моделях — простыми манекенщицами теперь уже никого не удивишь, и в моду входят диджитал-девушки. Виртуальные модели ведут социальные сети, как и их реальные коллеги, за которыми следят миллионы подписчиков. Одной из самых популярных цифровых моделей является Лил Микела — виртуальная девушка, за созданием которой стоит аноним, не раскрывающий свою личность. У Микелы уже есть 1,5 млн фолловеров в Instagram, и эти цифры постоянно растут.

В сфере СМИ также уже достаточно давно пользуются услугами роботов на базе искусственного интеллекта. Например, в издании The Washington Post существует Heliograf — бот, которому поручают освещать результаты спортивных матчей, когда нужно кратко сообщить счет и пересказать самые яркие моменты игры.

С внедрением бота-журналиста The Washington Post пытается добиться наращивания аудитории. Вместо того, чтобы направлять все силы на массовую аудиторию с использованием труда небольшого количества репортеров, Heliograf пишет локальные и нишевые новости, таргетированные на маленькие группы читателей.

По мнению вице-президента по развитию цифровых продуктов WP Шайлеша Пракаша, у редакции «нет столько журналистов», чтобы охватывать все темы, поэтому она пользуется машинными технологиями, чтобы восполнять такие пробелы.

Аналитики давно предостерегают, что роботы уже среди нас и вот-вот отберут работу у людей. Согласно исследованию Всемирного экономического форму (ВЭФ), 75 млн рабочих мест исчезнут к 2022 году, так как этой работой займется искусственный интеллект. К 2025 процесс автоматизации создания товаров и услуг достигнет 52% (против 29% в 2018 году).

Тем не менее, эксперты полагают, что обладателям креативных профессий пока опасаться нечего — роботам достанутся лишь рутинные функции, в то время как человек продолжит создавать контент самостоятельно. А вот количество «белых воротничков», например, аудиторов или бухгалтеров, может сократиться, так как с расчетами, даже самыми сложными, робот справится без особого труда.