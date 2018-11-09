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Раскрыто происхождение загадочной цивилизации Америки
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Раскрыто происхождение загадочной цивилизации Америки 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Международная группа ученых определила происхождение древнейшей мумии Северной Америки, которая, как считалось, относится к палеоамериканцам, существовавшим еще до появления основных групп коренных народов. Оказалось, что останки на самом деле генетически близки к переселенцам, давшим начало многим популяциям двух американских континентов. Статья ученых опубликована в журнале Science.
Специалисты проанализировали ДНК, выделенную из ряда человеческих останков, включая мумию из Пещеры духов (англ. Spirit Cave), которая считается старейшей мумией человека из тех, что были найдены в Северной Америке. Ее возраст достигает около 11 тысяч лет. Кроме того, были изучены геномы, восстановленные из костей и скелетов, обнаруженных в пещере Лавлока (штат Невада, США), в Лагоа-Санта (Бразилия), в Патагонии (Чили) и на Аляске.
Всего исследователи определили нуклеотидную последовательность 15 геномов, которые принадлежали древним американцам, жившим на территории, протянувшейся от Аляски до Патагонии, несколько тысяч лет назад. Это позволило ученым отследить миграции людей, которые осваивали Северную и Южную Америку в течение последней ледниковой эпохи, и доказать, что различные коренные народы, включая самые древние, происходили от одних и тех же переселенцев.
Результаты указывают на то, что примерно 14-17 тысяч лет назад к югу от Аляски произошло разделение изначальной популяции на две ветви, которые соответствуют коренным американцам Северной и Южной Америки. Одна из ветвей быстро двигалась к югу, разделяясь на множество групп, которые затем обменивались между собой генетическим материалом.
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