Матвиенко предложила учредить премию для женщин-ученых

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала академиков РАН поддержать участие женщин в науке, воспринимать их как равных. "Видя сугубо мужскую аудиторию Президиума РАН, хочу сказать, что с гендерной политикой в Академии наук не очень хорошо", — сказала она на совместном заседании Совета верхней палаты и Президиума РАН. "Я бы все-таки просила вас задуматься о том, какие дополнительные механизмы нужно создать для поддержки женщин в науке", — добавила сенатор.

По ее словам, российские женщины достаточно умны и образованы, чтобы на равных с мужчинами работать в научной сфере. "Мы не просим никаких тепличных условий, никакого эксклюзива, мы просим только равных условий", — заявила Матвиенко. По ее словам, женщины-ученые в ходе встречи в Совфеде сетовали на то, что в научных учреждениях при прочих равных преимущество отдается мужчинам. Пора менять подходы, уверена спикер и предложила учредить премию для женщин-ученых.