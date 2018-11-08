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Матвиенко предложила учредить премию для женщин-ученых
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Матвиенко предложила учредить премию для женщин-ученых 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала академиков РАН поддержать участие женщин в науке, воспринимать их как равных. "Видя сугубо мужскую аудиторию Президиума РАН, хочу сказать, что с гендерной политикой в Академии наук не очень хорошо", — сказала она на совместном заседании Совета верхней палаты и Президиума РАН. "Я бы все-таки просила вас задуматься о том, какие дополнительные механизмы нужно создать для поддержки женщин в науке", — добавила сенатор.
По ее словам, российские женщины достаточно умны и образованы, чтобы на равных с мужчинами работать в научной сфере. "Мы не просим никаких тепличных условий, никакого эксклюзива, мы просим только равных условий", — заявила Матвиенко. По ее словам, женщины-ученые в ходе встречи в Совфеде сетовали на то, что в научных учреждениях при прочих равных преимущество отдается мужчинам. Пора менять подходы, уверена спикер и предложила учредить премию для женщин-ученых.
"У нас уже есть предложение по поводу премии для женщин-ученых. Мы будем над этим думать и найдем спонсоров", — ответил президент РАН Александр Сергеев. Он также заявил, что академики полностью поддерживают инициированный Матвиенко проект "Десятилетие детства" и планы по превращению Евпатории в главную детскую здравницу страны.
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