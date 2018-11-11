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В Индонезии найдены древние наскальные рисунки
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В Индонезии найдены древние наскальные рисунки 

РИА Новости + ещё 11 35 минут назад
Фото: соцсети
Ученые обнаружили самое древнее изображение животного на стене индонезийской пещеры на острове Борнео, сообщает Time.
Рисунку около 40 000 лет, на нем изображен красный силуэт зверя, предположительно быка. Эти эскизы значительно старше рисунков, найденных во Франции и Испании.
В пещерах чаще всего встречаются эскизы животных, а около 14 000 лет назад на стенах начали изображать фигуры людей, которые танцуют или охотятся.
Что именно для древних людей символизировал красный бык, пока не ясно. "Мы думаем, что бык для пещерных людей был не просто пищей, а означал что-то особенное", — сказал археолог и геохимик из университета Гриффита в Австралии Maxime Aubert.
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