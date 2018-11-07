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Найдены древние люди с загадочными аномалиями
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Найдены древние люди с загадочными аномалиями 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Erik Trinkaus / phys.org
Антропологи Университета Вашингтона обнаружили, что среди останков людей, живших в плейстоцене, наблюдается большое число тех, кто имел аномалии развития. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Эпоха плейстоцена охватывает время от 2,6 миллиона лет назад до 11 700 тысяч лет назад. В этот период анатомически современные люди появились в Африке и вышли за пределы этого континента, осваивая новые территории. По мнению исследователя Эрика Тринкауса (Erik Trinkaus), в это же время у Homo sapiens и других видов рода Homo часто возникали аномалии развития.
Ученый проанализировал 66 окаменелостей древних людей, возраст большинства из которых достигал 200 тысяч лет. Он заметил необычно большое число анатомических отклонений, включая искривление костей рук и ног, а также деформации черепа и челюстей. Всего было обнаружено 75 аномалий, при этом две трети в настоящее время наблюдаются менее чем у одного процента живущих людей. Это указывает на то, что в прошлом пороки развития были более распространены, чем сейчас.
Тринкаус высказал предположение, что аномалии возникали чаще из-за широкого распространения инбридинга, когда друг с другом скрещивались близкие родственники.
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