«Это миф»: яйца Пэлтроу никому не помогли

Нефритовые яйца для повышения уровня «женской энергии» и тренировки мышц влагалища, преподносящиеся как «тайное средство древнекитайских наложниц», оказались слишком тайными — ученые не нашли ни одного такого яйца среди древнекитайских артефактов, нет о них упоминания и в древних текстах. Чем опасны нефритовые яйца и причем здесь Гвинет Пэлтроу , рассказывает «Газета.Ru»

В 2008 году американская актриса Гвинет Пэлтроу создала компанию Goop, работа которой изначально сводилась к почтовой рассылке с советами вроде «контролируйте свои мысли» и «откажитесь от еды белого цвета». Общий тон текстов соответствовал идеологии «нью-эйдж» — мистических и эзотерических течений.

На сайте Goop можно было почитать об аюрведе и натуропатии, задать вопрос известным тренерам, диетологам и психологам. Позже компания обзавелась онлайн-магазином, где кроме одежды, обуви, косметики и биодобавок можно было прикупить, например, спрей от «психических вампиров», который создает «ауру, защищающую от психических атак», магические кристаллы, якобы заряженные личным шаманом Пэлтроу и золотой фаллоимитатор за $15 тыс.

В 2017 году в магазине появились наклейки на тело Body Vibes, «регулирующие энергию тела» и сделанные, по утверждению Goop, «из того же проводящего углеродного материала, что и космические костюмы NASA ». В NASA свою причастность к наклейкам, разумеется, опровергли — сообщили, что никакого чудо-материала у них нет, а астронавты работают в костюмах из синтетических материалов, например, спандекса.

Бывший главный научный сотрудник отдела научных исследований NASA Марк Шелхамер прокомментировал ситуацию кратко.

Но самым обсуждаемым товаром магазина стали появившиеся в нем в том же 2017 году нефритовые яйца. Их предлагалось помещать во влагалище, чтобы увеличить ци (жизненную силу), повысить качество оргазмов, улучшить тонус мышц влагалища и гормональный баланс и вообще нормализовать уровень «женской энергии». Как заявлялось на сайте, нефритовые яйца в древности были «строго хранимым секретом китайских наложниц и императриц».

Рекомендации носить чудодейственные яйца во влагалище и даже спать с ними глубоко возмутили гинекологов — пористость камня способствует размножению бактерий, которые могут привести к болезням половых органов. Кроме того, постоянное напряжение мышц, необходимое, чтобы удержать яйцо внутри, отнюдь не способствует их укреплению и тоже может навредить — чтобы мышцы стали крепче, необходимы специальные упражнения на их сокращение и расслабление.

Нефритовые яйца — отнюдь не эксклюзив из магазина Пэлтроу, их продают на многих площадках, в том числе и в России. Описание товара, впрочем, не различается — везде их рекомендуют для насыщения «женской энергией» и ссылаются на опыт древнекитайских наложниц.

Настойчивая апелляция к опыту древних культур привлекла внимание ученых. Гинеколог и автор научно-популярных статей о медицине Джен Гантер, известная критикой продукции Goop, и археолог Сара Паркак, профессор Университета Алабамы в Бирмингеме, изучили четыре крупных археологических коллекции артефактов древнекитайской культуры. В них было обнаружено свыше 5000 предметов из нефрита, но ни одного «вагинального яйца». О результатах ученые рассказали в журнале Female Pelvic Medicine & Reconstructive Surgery.

Коллекции включали разнообразные нефритовые артефакты, в том числе браслеты, ритуальные предметы, бусины, кольца, топоры, церемониальное оружие, лезвия, ножи, амулеты, предметы для секса, маски, сосуды, предметы для курения благовоний. Среди них была даже нефритовая анальная пробка, которая использовалась после смерти для сохранения ци, но яиц или иных предметов для тренировки вагинальных мышц не нашлось.

Единственным предметом, который вообще был предназначен для нахождения в вагине, стал бронзовый фаллос.

Не оказалось нефритовых яиц и среди более современных артефактов китайской культуры. Исследовательницы обнаружили только одно яйцо — Фаберже. И оно явно не подходило для введения во влагалище.

«Наши выводы не удивительны, учитывая, что в древних сборниках текстов о сексе и даосских сексуальных практиках нет упоминания нефритовых яиц», — пишут ученые.

Такие тексты весьма детализированы — например, в них подробно описывается глубина, скорость и направление фрикций, необходимые для достижения женского удовольствия. Дело в том, поясняют авторы работы, что в Китае верили — в здоровом человеке должен быть баланс энергий инь и ян, а при «разбалансировке» можно получить недостающую энергию через секс с представителем противоположного пола в момент его оргазма. И, так как женщина якобы могла при сексе поправить энергетический баланс мужчины, ее удовольствие было крайне важным.

«Древнекитайские секс-руководства в подробностях описывают, как довести женщину до оргазма и как получить от нее жизненную энергию. Если бы нефритовые яйца повышали энергию женщины, о них бы наверняка упомянули», — отмечают исследовательницы.

«Многие женщины покупают такую продукцию, будучи убеждены, что следуют неким древним традициям, — говорит Гантер. — Но это лишь маркетинговый миф».

К подобному мифотворчеству Пэлтроу ранее продемонстрировали свое отношение юристы — в сентябре 2018 года суд обязал Goop выплатить недовольным клиенткам компенсацию в размере $145 тыс. — они так и не получили от вагинальных яиц обещанной нормализации уровней гормонов и менструального цикла. Под раздачу попала и настойка, избавляющая от депрессии. Также по решению суда магазину пришлось отказаться от использования в рекламе этих товаров ненаучных утверждений. Так что теперь на сайте о назначении и свойствах нефритовых яиц не сказано вообще ничего.

Не поддержали желание Пэлтроу распространять антинаучную информацию и издательства. В сентябре 2017 года в издательстве Conde Nast вышел первый номер журнала Goop, но уже после выхода второго номера издательство прекратило сотрудничество с Пэлтроу. Conde Nast настаивало на тщательной проверке всех фактов и мнений, попадающих в номер, что не устроило актрису — она назвала такой подход «олдскульным».