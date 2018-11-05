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В Иерусалиме заметили третье пророчество о конце света
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Предвестник конца света: в Иерусалиме заметили третье пророчество апокалипсиса 

ТК «Звезда» + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Public Domain
Речь идет о змее, которая проползла по Стене Плача.
Религиозно настроенные граждане убеждены, что накануне сбылось одно из пророчеств об Апокалипсисе из Библии, которое свидетельствует о приближении конца Света. Как уточняет газета The Sun, речь идет о змее, которая проползла по Стене Плача в Иерусалиме.
По словам очевидцев, в данном явлении ничего зловещего не было, поскольку рептилия просто охотилась на голубя. В то же время знатоки священного писания иудаизма отмечают, что эта змея стала уже третьим свидетельством приближения апокалипсиса.
Более того, еще одним предзнаменованием издание отмечает мертвую рыбу в Мертвом море, которую удалось запечатлеть в октябре израильскому фотографу. Так, по предсказанию пророка Иезекиля, появление жизни в мертвых водах также является предвестником конца времен.
thesun.co.uk
Ранее сообщалось, что впервые за две тысячи лет в Израиле родилась красная корова, которая, согласно священному писанию иудаизма Торе, является предвестником апокалипсиса. Сотрудники Храма в Иерусалиме уже тщательно обследовали «зловещего» теленка.
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