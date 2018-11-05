Выявлена опасность употребления молока

Медики заявили об опасности употребления молока при простуде

Употребление молока и молочных продуктов способно ухудшить симптомы болезни при простуде, выяснила группа британских медиков. Исследование опубликовано в журнале Laryngoscope.

Специалистов интересовала связь между интенсивностью выделения слизи и развитием этого распространенного заболевания. Известно, что содержащиеся в слизи антибактериальные ферменты убивают микробы и предохраняют человека от простуды. Если же он все-таки заболел, организм начинает вырабатывать слишком много слизи, из-за чего у заболевшего начинается кашель, аллергия, появляется хрипота в голосе.

Издавна считалось, что молоко только усугубляет эти симптомы. Например, известный еврейский ученый Маймонид (1135-1204) писал, что этот продукт вызывает "сдавливание в голове". В то же время бытует точка зрения, что простуду следует лечить молоком или горячим молоком с медом. Достоверного научного подтверждения или опровержения подобных наблюдений и гипотез не было, поэтому медики решили провести свой эксперимент, отметил один из авторов исследования, отоларинголог госпиталя имени Джозефа Листера Адам Фрош.

Для опыта они пригласили 26 мужчин и 82 женщины — пациентов больницы, которые жаловались на повышенную секрецию слизи. Всех участников посадили на безмолочную диету на шесть дней.

С третьего дня эксперимента медики стали давать половине пациентов по 350 миллилитров молока ежедневно, другой половине — такую же порцию соевого молока. При этом вкус обоих продуктов был модифицирован, чтобы участники не знали, что именно пьют.

Все пациенты заполняли анкету, в которой нужно было оценить степень выделения слизи по шкале от 1 до 100 баллов, а также фиксировали симптомы заболевания. В начале эксперимента показатель участников слегка колебался в районе 65 баллов, после двух дней диеты у всех выделений стало меньше (около 55 баллов для представителей обеих групп), а после введения молока в рацион участников их цифры вернулись на прежний уровень — до 63 баллов. При этом употреблявшие соевое молоко пациенты почувствовали себя лучше.