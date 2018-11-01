Ученые рассказали, когда исчезнут последние нетронутые уголки природы

В ближайшие десятилетия Россия может стать одной из пяти стран мира, на чьей территории еще будут присутствовать значительные уголки суши и моря, не тронутые деятельностью человека, пишут экологи в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Почти все уголки дикой природы, около 94% от их общей площади, сейчас находятся в 20 странах мира, причем 70% из них принадлежат всего пяти государствам — России, Канаде, Австралии, США и Бразилии. От их действий будет зависеть судьба дикой природы на Земле", — заявил Джеймс Уотсон (James Watson) из университета Квинсленда (Австралия).

Уотсон и его коллеги представили очередную версию карт нетронутых человеком уголков природы, которые не обновлялись Обществом сохранения диких животных (WCS) с середины 90 годов прошлого века до 2016 года, когда его команда опубликовала их первое новое издание.

Так называемые "зоны дикой природы" в терминологии WCS и группы Уотсона представляют собой крупные территории, на которых сохранились природные ландшафты и экосистемы, не тронутые человеком и сохранившие свое био— и эко-разнообразие. Отсутствие людей на них не обязательно, однако уровень их вмешательства в жизнь природы должен быть минимальным.

По прошлым оценкам WCS, примерно 33% от общей поверхности суши Земли были покрыты подобными зонами в начале 1990 годов, а век назад их площадь составляла 85%.

Последние данные, опубликованные Уотсоном и его коллегами два года назад, показывают, что "катастрофическое" количество зон дикой природы, почти 9,6% от площади всей суши, было потеряно за минувшую четверть века. Это соответствует по площади примерно половине Австралии или трети Соединенных Штатов (3,3 миллиона километров).

Сегодня Уотсон и WCS представили аналогичную карту, составленную на этот раз не только для суши, но и морей Земли. Как оказалось, мировой океан гораздо сильнее пострадал от деятельности человека, чем континенты и острова — всего 13% от его площади осталось нетронуты рукой "вершины эволюции".

Большая часть из этих уголков гидросферы, как отмечают ученые, находится в труднодоступных и суровых уголках Земли — у берегов Антарктики и Арктики, а также в центральных регионах Тихого океана, где почти нет людей, а также в международных водах, чей уровень эксплуатации человеком пока не так высок.

В сумме с аналогичными регионами суши, Россия занимает лидирующие позиции в этом рейтинге с огромным отрывом — примерно 15 миллионов квадратных километров от ее наземных и морских владений, около 61% от общей площади страны, приходится на нетронутую природу. Почти в два раза ей уступает Канада, а США, Австралия и Бразилия — примерно на порядок.

Учитывая то, что Земля потеряла почти 10% сухопутных уголков дикой природы за последние 25 лет, вполне вероятна ситуация, что почти все уголки дикой природы исчезнут в ближайшие десятилетия во всех странах мира, кроме России, где этот процесс займет гораздо дольше времени.