Загадка пирамид раскрыта: как египтяне перемещали камни

Египте найдены остатки древней насыпи, при помощи которой рабочие эпохи фараона Хеопса передвигали гигантские каменные блоки и, вероятно, строили пирамиды. Ученые почти уверены, что такую систему использовали не только на месте обнаружения в алебастровом карьере, но повсеместно.

Остатки насыпного пандуса 4500-летней давности, который, вероятно, использовался при возведении пирамиды Хеопса, обнаружили археологи. Находка была сделана в карьере Хатнуб, где в древности добывали алебастр, примерно в 65 км к юго-востоку от современного города Эль-Минья, сообщил Live Science.

Система существенно облегчала процесс перемещения камней на строительную площадку. Сама насыпь располагалась в центре, а по обеим сторонам были смонтированы специальные лестницы. В отверстия в скале крепили мощные деревянные столбы. Алебастровые блоки помещали на деревянные сани, при этом вокруг столбов наматывали веревки, за которые тянули рабочие. Под углом в 20 градусов материал доставляли к необходимому месту.

«Это важное открытие — первое доказательство того, что тяжелые блоки вырезали и перемещали из карьеров», — заявил генеральный секретарь Министерства по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

Исследователи не сомневаются, что аналогичную технологию применяли и на других карьерах.

Открытие было совершено совместной экспедицией Французского института восточной археологии в Каире и Ливерпульского университета. Как пояснил представитель группы Роланд Энмарч, канаты в нехитром механизме действовали как «множитель силы» и существенно облегчали задачу строителей.

«Прежде такую систему еще не находили, — признался другой сотрудник миссии Яннис Гурдон. — Изучение знаков на инструментах, а также две надписи имени Хеопса привели нас к выводу, что найденный пандус относится, как минимум, к правлению этого фараона, строителя Великой пирамиды в Гизе (правил в 2589-2566 или 2551-2528 годах до нашей эры. — «Газета.Ru»). Это означает, что в те времена египтяне уже умели перемещать огромные каменные блоки с использованием наклонных устройств.

Все вышесказанное доказывает: древние обитатели Египта действительно могли построить пирамиды».

Помимо искусственной насыпи в Хатнубе было найдено около 100 надписей, сделанных в честь визитов фараонов на алебастровый карьер, а также каменные жилища рабочих каменоломни. Были раскопаны четыре каменные стелы: на одной изображен стоящий человек, другие картинки пока невозможно рассмотреть из-за плохого состояния. Ими займутся реставраторы.

Археологи всегда предполагали использование древними египтянами системы для передвижения камней вверх по строящемуся объекту. Однако то, как именно работала данная система, до последнего времени оставалось не до конца понятным. Открытие в Хатнубе должно позволить специалистам восстановить полную картину рабочего процесса по возведению пирамид.

При этом пока что все это остается лишь на уровне предположений. Прямых доказательств использования рампы наподобие той, что была найдена в карьере, при возведении пирамид нет.

К слову, современное понимание минерала «алебастр» существенно отличается от того, что применялось в Древнем мире. Сегодня так называют зернистую разновидность гипса, в Египте эпохи фараонов — микрохрустальный известняк. В частности, его использовали для изготовления полов, скульптур и надгробий.

Пирамида Хеопса — крупнейшая из египетских пирамид и единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до сегодняшнего дня.

Она была построена из блоков известняка и гранита, но со временем лишилась нескольких слоев облицовки. В середине XII века жители Каира сняли с пирамиды белый известняк — так называемый «юрский мрамор», чтобы построить себе новые дома после арабского набега.

Ранее на востоке Каира археологами было обнаружено помещение для проведения праздников и торжеств эпохи одного из величайших фараонов Древнего Египта Рамзеса II (правил в 1279-1213 годах до н. э.).

Во время заседаний в найденном зале фараон занимал место на троне, установленном на возвышении.

Так все собравшиеся могли лицезреть главу государства из любой части комнаты, а также слышать его речи.

В скором времени один из египетских музеев также пополнится очередными табличками с иероглифами. На одной из них, кстати, было начертано изображение Рамзеса II Великого. А в сентябре 2018 года во время работ по снижению уровня грунтовых вод в храме в Ком-Омбо в мухафазе (провинция) Асуан на юге страны в дельте Нила была найдена статуя сфинкса из песчаника.