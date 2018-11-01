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Раскрыта роль рыбы в рационе коренных народов Севера
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Ученые рассказали о роли рыбы в рационе коренных народов Севера 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Риск возникновения гипертонии у коренных народов, проживающих в арктической части Ямало-Ненецкого автономного округа, связан со снижением потребления рыбы, сообщается на сайте Тюменского государственного университета.
Исследование среди ненцев, коренных малочисленных народов, проживающих в ЯНАО, проводили сотрудники вуза совместно со специалистами ямальского Научного центра изучения Арктики. Исследование потребления традиционных продуктов питания проводилось среди жителей национальных поселков и тундры Тазовского полуострова ЯНАО с 2012 по 2018 год. Участие в нем приняли почти 1,4 тысячи человек, средний возраст которых составил 42 года.
"Большинство исследователей справедливо связывают поразительную выносливость, здоровье и адаптированность жителей Арктики с потреблением традиционных продуктов питания. Снижение потребления рыбы в их традиционном питании закономерно приводит к увеличению потребления углеводов и развитию гипертонии", — приводятся на сайте слова представителя ТюмГУ Екатерины Лобановой.
В вузе уточнили, что специалисты изучали, как меняется питание ненцев в зависимости от возраста, пола, района проживания, образа жизни и других показателей.
"За пять лет распространенность гипертонической болезни среди коренного народа выросла с 26,6% до 48%", — добавили в ТюмГУ.
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