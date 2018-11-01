Cинхротрон помог разработке лекарств от тошноты

При помощи криоэлектронной микроскопии биологи исследовали на 300-метровом синхротроне ESRF работу серотонинового рецептора 5-HT3. Этот рецептор — мишень для создания лекарств от тошноты, которую вызывают химио— и радиотерапия. Отчет о проделанной работе появился в свежем номере журнала Nature.

В ноябре 2017 года на ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) — 300-метровом синхротроне, кольцевом ускорителе частиц, расположенном во французском городе Гренобле , был установлен криоэлектронный микроскоп Titan Krios. Но, хотя он работает недавно, первые результаты уже опубликованы.

Криоэлектронная микроскопия, позволяющая «заморозить» сложную белковую молекулу и изучить ее структуру и форму, произвела настоящую революцию в биологии. Недаром в 2017 году за развитие этого метода вручили Нобелевскую премию. На этот раз метод использовали для изучения серотонинового рецептора 5-HT3, благодаря которому серотонин может влиять на наши аппетит, настроение, тревожность, сонливость, терморегуляцию, чувство тошноты и другие ощущения и процессы организма. Рецепторы этого типа в большом количестве есть в головном мозге, нервах, управляющих пищеварением («кишечной нервной системе»).

Этот рецептор непохож на большинство серотониновых рецепторов, которые активируются при участии G-белков. Вместо этого рецептор 5-HT3 меняет конформацию из-за серотонина, начиная пропускать заряженные частицы сквозь открывшийся ионный канал. Это и вызывает все его эффекты. Однако терапия онкологических заболеваний тоже может повышать уровень серотонина, и тогда активация рецептора 5-HT3 будет вызывать у пациента тошноту и рвоту.

Теперь же, при помощи криомикроскопа Titan Krios ученые впервые смогли в деталях узнать, как меняется расположение атомов во время работы рецептора. «Эти результаты дополняют наши знания о поведении рецептора 5-HT3. Они дали нам основу для изучения множества мутаций, описанных в научной литературе: теперь мы можем посмотреть, где мутации проявляются, как происходят движения в этих зонах, и иногда — почему мутации изменяют работу рецептора. Также сейчас мы видим места связывания рецептора с серотонином с беспрецедентной точностью, что может помочь разработке будущих лекарств», — комментирует работу Гуго Нюри, главный автор исследования из Национального центра научных исследований Франции.