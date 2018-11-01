У динозавров были цветные яйца, выяснили палеонтологи

Традиции откладывать разноцветные и пестрые яйца появилась не после появления первых "настоящих" предков птиц, а еще среди пернатых динозавров, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Это открытие резко меняет все наши представления об эволюции яиц. Почти два столетия орнитологи считали, что разные линии предков современных птиц несколько раз "изобрели" эту форму защиты своего потомства независимо друг от друга. Теперь мы предполагаем, что она появилась примерно тогда же, когда динозавры начали высиживать яйца", — заявила Ясмина Виманн (Jasmina Wiemann) из Йельского университета (США).

Пернатое чудо

До недавнего времени ученым были известны лишь единичные примеры окаменелых яиц динозавров и фрагменты их скорлупок. В последние 20 лет картина кардинально поменялась — палеонтологи нашли сразу несколько "кладбищ яиц" на севере Китая и в монгольской части пустыни Гоби, и десятки яиц крупнейших динозавров Земли в Аргентине

Благодаря им мы знаем, что некоторые динозавры были теплокровными существами, высиживающими яйца примерно так же, как это делают современные птицы.

Подобные открытия, как отмечает Виманн, заставляли палеонтологов считать, что и первые птицы, более "продвинутые" родичи пернатых динозавров, умели заботиться о потомстве и высиживали свои яйца, а не оставляли их на волю судьбы, как это делали зауроподы, четвероногие гиганты юрского периода, и многие крупные хищные ящеры мезозоя.

© Jasmina Wiemann/Yale University Яйца современных птиц и яйцо динозавра

Эти же открытия возобновили "вечный" спор о том, когда и почему птицы начали откладывать цветные яйца. Большинство ученых сегодня предполагает, что яйца пернатых динозавров и первых примитивных птиц были лишены подобных защитных приспособлений. По их мнению, они появились уже после завершения мезозойской эры, когда птицы начали заполнять пустующие экологические ниши, а млекопитающие — "профессионально" охотиться на их яйца.

Виманн и ее коллеги проверили, так ли это на самом деле, проанализировав химический состав 18 окаменевших фрагментов скорлупы и нескольких полноценных яиц динозавров, найденных в Монголии и в США в последние годы. В их число, как отмечают ученые входили не только яйца предполагаемых предков птиц и их родичей из числа дромеозавров и троодонов, но и прочих хищных и травоядных динозавров, предположительно не имевших оперения.

Ученых интересовало то, сохранились ли в этих отпечатках следы двух пигментов, отвечающих за окраску яиц — биливердина и протопорфирина IX. Первый естественный краситель отвечает за ярко-зеленый и синий цвет яиц дроздов и многих других лесных птиц, а второй — за коричневую окраску кладок куликов, чаек и многих воробьиных пернатых. Их комбинация позволяет окрасить яйца фактически в любой цвет и узор.

В мире динозавров

Как оказалось, молекулы этих органических соединений отсутствовали в яйцах древних крокодилов и у многих травоядных и хищных динозавров — утконосых майязавров, четвероногих гигантов сальтозавров и титанозавров, а также некоторых хищных ящеров.

С другой стороны, один или оба этих пигмента присутствовали в скорлупе яиц всех предполагаемых родичей птиц, входящих в подотряд Eumaniraptora, за исключением троодонов, живших на территории будущей Северной Америки.

К примеру, яйца дейнонихов, хищных двуногих динозавров средних размеров с необычным оперением и очень большими когтями, были окрашены в зеленый цвет, а их сородичи из числа троодонов и микротроодонов имели как зеленые, так и коричневые яйца.

Интереснее всего выглядят яйца овираптора Heyuannia huangi, мелких динозавров, внешне похожих на бескрылых попугаев-"переростков". Они, как показал анализ содержимого скорлупы в разных ее регионах, были украшены множеством коричневых пятнышек с одной стороны, и были почти лишены окраски с другой.

Подобная раскраска яиц, как считают ученые, подтверждает популярную сегодня теорию о том, что они появились уже среди общих предков птиц и многих хищных динозавров в тот момент, когда они начали высиживать яйца и заботиться о потомстве. В пользу этого говорит то, что пигменты отсутствуют в скорлупе всех ящеров, закапывавших свои кладки, и были найдены в яйцах "гнездящихся" видов.

Как надеются ученые, дальнейшее изучение цвета яиц динозавров поможет нам понять, в каких условиях они жили, как они воспитывали потомство и понять, почему многие современные птицы и некоторые их древние родичи, в том числе троодоны, потеряли эту способность.