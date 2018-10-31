Какие открытия были сделаны с помощью Kepler

«Проложил путь для поиска жизни за пределами Солнечной системы»: какие открытия были сделаны с помощью телескопа Kepler

После почти 10 лет работы космическая обсерватория Kepler завершила свою миссию. Телескоп практически исчерпал запас топлива. Итогом работы стало обнаружение более 2,6 тыс. планет за пределами Солнечной системы, некоторые из которых могут быть потенциально пригодны для жизни. Эстафету поиска экзопланет принял телескоп TESS, который был выведен на орбиту в апреле 2018 года.

Космическая обсерватория Kepler завершила миссию, исчерпав запас топлива. Научная программа телескопа длилась почти 10 лет.

«Будучи первой миссией NASA по поиску экзопланет, Kepler превзошёл все наши ожидания и проложил путь для новых исследований и поиска жизни в Солнечной системе и за её пределами. Его открытия пролили свет на место человечества во Вселенной», — сообщил заместитель руководителя управления научных миссий NASA Томас Цурбухен.

Космическая обсерватория Kepler была запущена в марте 2009 года. На тот момент экзопланет было обнаружено очень мало, и учёные возлагали на миссию большие надежды.

«Телескоп Kepler занимался поиском экзопланет транзитным способом — он не видел планет, но измерял колебания яркости звёзд на одном участке неба. Дело в том, что звёзды тускнеют, если мимо них проходит планета», — сообщил в беседе с RT популяризатор космоса Виталий Егоров.

Основная научная программа Kepler длилась четыре года. За это время аппарат обнаружил более 3,5 тыс. кандидатов в экзопланеты, многие из которых по размерам были сопоставимы с Землёй.

«Это напоминало попытку обнаружить блоху, ползающую по фаре автомобиля, который находится на расстоянии 100 км от вас», — заявил научный руководитель миссии Kepler Уильям Боруки.

В 2011 году аппарат обнаружил первую экзопланету в зоне обитаемости — на безопасном для потенциальной жизни расстоянии от звезды. Планета, названная Kepler-22 b, напоминает Нептун, состоящий из океана и небольшого твёрдого ядра. Расстояние от Kepler-22 до звезды примерно на 15% меньше, чем расстояние от Земли до Солнца. При этом планета получает на 25% меньше света, чем Земля.

По мнению исследователей, на поверхности Kepler-22 b должна быть умеренная температура, и не исключено, что в его океане могла бы существовать жизнь. Всего за почти 10 лет работы Kepler обнаружил восемь планет, находящихся в зоне обитаемости.

В 2013 году из-за поломки оборудования работа телескопа была временно приостановлена. Аппарат удалось привести в рабочее состояние, и в 2014 году началась новая миссия К2. В ходе двух миссий удалось подтвердить существование 2681 экзопланет. Кроме того, телескоп заметил колебания яркости у многих других далеких звёзд, вокруг которых также могут вращаться планеты. Все данные, которые удалось собрать Kepler, были переданы на Землю. По оценкам учёных, на анализ информации, полученной благодаря телескопу, уйдёт несколько лет.

«Благодаря телескопу Kepler мы узнали, что практически у каждой звезды есть планета или планеты. Их количество огромно. И с большой долей вероятности можно предположить, что некоторые из них пригодны для жизни», — отметил Егоров.

Эстафету поиска экзопланет у Kepler принял телескоп TESS, который был выведен на орбиту в апреле 2018 года.

«Если Kepler смотрел в одну точку и вёл практически «онлайн-съёмку» небольшого участка неба, то TESS имеет широкоугольные камеры и осматривает весь небосвод вокруг себя», — подчеркнул Егоров.

Также эксперт добавил, что косвенная задача поиска экзопланет имеется у европейского телескопа Gaia. Аппарат составляет трёхмерную карту распределения звезд в нашей Галактике, и по расчётам исследователей, сможет обнаружить около 10 тыс. планет за пределами Солнечной системы.