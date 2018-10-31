Жук в янтаре помог раскрыть тайну движения континентов

Профессор Шухеи Ямамото из Филдовского музея естественной истории ( США ) изучил кусочек бирманского янтаря с застывшим в нем жуком возрастом 99 миллионов лет и установил, что в ту эпоху Мьянма и Южная Америка были частью одного континента.

Кусочек янтаря из долины Хукаунг попал к профессору Ямамото в 2016 году. Об этом сообщает Eurek Alert. Внутри находилось застывшее 99 миллионов лет назад в смоле трехмиллиметровое существо. Именно оно помогло понять, как выглядел мир в тот период времени.

Ископаемый жук оказался представителем ранее неизвестного вида. Он получил название Propiestus archaicus. Выяснилось, что родственники древнего жука обитают и сейчас. Они доминируют в Южной Америке, а один вид встречается в штате Аризона в США.

По мнению Ямамото, находка подтверждает гипотезу о том, что в древности Мьянма и Южная Америка были частью одного суперконтинента Гондвана, который затем распался на современные материки.

Что касается жука, то он является одним из древнейших известных представителей своего семейства. У него было плоское тело, короткие лапки и очень длинные и тонкие усики. Питался он корой гниющих деревьев.