Названа причина высокой продолжительности жизни

Ученые назвали главную причину высокой продолжительности жизни

Эксперты из американского университета Вандербильта пришли к выводу, что от количества нейронов в головном мозге зависит средняя продолжительность жизни животных и людей.

Бразильский невролог Сюзана Херкулано-Хузел изучила данные по продолжительности жизни более 700 видов теплокровных животных с помощью базы данных AnAge. Затем она проанализировала количество корковых нейронов у различных представителей животной среды. После чего она сравнила эти коэффициенты.

Примерно в 75 процентах случаев удалось спрогнозировать верную продолжительность жизни. Например, птицы живут приблизительно в десять раз дольше, чем млекопитающие с такими же показателями тела, но меньшим количеством нейронов мозга. Раньше ученые обращали больше внимания на изучение массы тела и метаболизм, однако не более 30 процентов прогнозов сбывались.

Херкулано-Хузел добавила, что людей рассматривали отдельно, отмечая длительный период детства и постменопаузы. Исследование показало, что люди живут в среднем столько же, сколько животные, имеющие аналогичное количество корковых нейронов.