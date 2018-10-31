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Названа причина высокой продолжительности жизни
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Ученые назвали главную причину высокой продолжительности жизни 

РИА Новости + ещё 1 47 минут назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты из американского университета Вандербильта пришли к выводу, что от количества нейронов в головном мозге зависит средняя продолжительность жизни животных и людей.
Бразильский невролог Сюзана Херкулано-Хузел изучила данные по продолжительности жизни более 700 видов теплокровных животных с помощью базы данных AnAge. Затем она проанализировала количество корковых нейронов у различных представителей животной среды. После чего она сравнила эти коэффициенты.
Примерно в 75 процентах случаев удалось спрогнозировать верную продолжительность жизни. Например, птицы живут приблизительно в десять раз дольше, чем млекопитающие с такими же показателями тела, но меньшим количеством нейронов мозга. Раньше ученые обращали больше внимания на изучение массы тела и метаболизм, однако не более 30 процентов прогнозов сбывались.
Херкулано-Хузел добавила, что людей рассматривали отдельно, отмечая длительный период детства и постменопаузы. Исследование показало, что люди живут в среднем столько же, сколько животные, имеющие аналогичное количество корковых нейронов.
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