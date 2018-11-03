Ещё
На животе самого большого в мире Будды нашли трещины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На животе самого большого в мире Будды нашли трещины 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
В Лэшане началось инженерное обследование знаменитого сидячего Будды — одной из самых высоких статуй Будды на Земле, сообщает CGTN.
Это первый шаг в программе по ремонту памятника, который будет включать инфракрасное сканирование монумента. Но уже известно, что у Будды есть трещины и разрушения на груди и животе.
Из-за размера статуи исследование предположительно займет около четырех месяцев. Только после этого ученые смогут решить каким образом лучше всего ремонтировать памятник.
Статуя Будды Майтрейи в Лэшане высечено в толще скалы в горе Линъюньшань у трех рек китайской провинции Сычуань, близ города Лэшань. Лицо Будды обращено к расположенной напротив священной горе Эмэйшань, а голова находится вровень с горой, а его стопы упираются в реку.
Последние новости
"Предел цинизма": в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России Умер народный артист России Владимир Тютюнник Стало известно, кто избил актера Даниила Страхова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Риме задержаны буйные украинские расисты148
Новейшие зенитные комплексы РФ в Сирии оказались провальными1132
Священник на джипе переломал памятники на кладбище15
Жену участкового нашли в колодце85
«Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганый?»201
Видео
00:59
Священник на джипе переломал памятники на кладбище
Происшествия Другое
00:50
На животе самого большого в мире Будды нашли трещины
Наука
01:27
Секс-скандал в Уфе: Все фигуранты арестованы
Происшествия Криминал
00:50
Учения Украины возле Крыма попали на видео
Армия В мире
03:03
Существованию Московского патриархата на Украине пришел конец
В мире Украина
00:30
Уставшие от шума супруги спилили качели под окнами
Происшествия Другое
00:58
Вслед за Фриске: рак лишил Орлову еще одной подруги
Шоу-бизнес Статьи
06:51
Troika тирании: США нашли новых врагов
В мире Статьи
02:00
В Риме задержаны буйные украинские расисты
Происшествия В мире
00:55
«Выполнили обязательства перед пострадавшими в Керчи»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение