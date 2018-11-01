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Предсказано полное вымирание дикой природы
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Предсказано полное вымирание дикой природы 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Donald Miralle / Getty Images
Ученые Квинслендского университета (Австралия) пришли к выводу, что места на Земле, где сохранилась дикая природа, стремительно исчезают. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
По словам исследователей, около века назад человеком использовались только 15 процентов поверхности Земли для выращивания сельскохозяйственных культур и скота. В настоящее время деятельность людей затрагивает 77 процентов суши, включая Антарктиду, и 87 процентов Мирового океана. В период с 1993-го по 2009 год человеческие поселения, сельскохозяйственные угодья и промышленность заняли 3,3 миллиона квадратных километров неосвоенных территорий.
Вместе с тем полярные области остаются самыми не затронутыми судоходством, загрязнением и рыбной ловлей регионами океана. Оставшиеся природные экосистемы могут сохраниться только в том случае, если страны признают их значение и предпримут совместные усилия по их охране. На настоящий момент многие природоохранные зоны мира официально не определены, не нанесены на карту и не защищены на законодательном уровне.
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