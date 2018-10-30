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В Лондоне раскопали 700-летнюю «рыбу-вампира»
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В Лондоне раскопали 700-летнюю «рыбу-вампира» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Археологи обнаружили в глубокой средневековой выгребной яме в центре Лондона острые зубы "рыбы-вампира" — речной миноги Lampetra fluviatilis.
Как сообщает Live Science, открытие совершили сотрудники Музея Лондонской археологии. Они просеивали грунт, поднятый из средневековой выгребной ямы. Их внимание привлекли останки рыбы, которая оказалась речной миногой.
Ее также называют "вампиром", поскольку она присасывается к телам своих жертв и питается их кровью. Это хищник-паразит, обладающий внушительным комплектом острых зубов. Несмотря на устрашающий вид, она всегда считалась деликатесом.
Так, согласно летописи король Генрих I умер в возрасте 68 лет в 1135 году после того, как объелся жирных миног. Несмотря на обилие письменных упоминаний, археологических находок "рыбы-вампира" практически не было.
К слову, анализ показал, что выгребная яма использовалась в период между 1270 и 1400 годами. Вероятно, в те же годы и была съедена обнаруженная минога.
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