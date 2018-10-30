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Раскрыта тайна происхождения шоколада
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Раскрыта тайна происхождения шоколада 

Lenta.ru + ещё 5 5 часов назад
Фото: Shutterstock
Ученые Университета Британской Колумбии в Канаде обнаружили в высокогорье Эквадора древние керамические сосуды со следами какао Theobroma cacao, возраст которых достигает 5300 лет. По словам исследователей, это самое ранее свидетельство выращивания одомашненных какао-бобов на американских континентах. Статья опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.
Считалось, что какао было впервые одомашнено в Мезоамерике приблизительно четыре тысячи лет назад, однако результаты геномных исследований продемонстрировали большое генетическое разнообразие T.cacao в северной части Амазонской низменности. Это указывает на то, что данный регион был центром происхождения какао.
В ходе археологических раскопок на участке Санта-Ана–Ла-Флорида на юго-востоке Эквадора ученые нашли керамические и каменные артефакты, которые использовались в бытовых, ритуальных и погребальных целях. Анализ обугленного налета на посуде показал наличие крахмальных зерен T.cacao, а также органических остатков, включая алкалоид теобромин и ДНК. Исследователи не выявили следов дикого какао, что подтверждает наличие только одомашненной формы.
По словам исследователей, представители культуры Майо-Чинчипе, проживающие в данном регионе, выращивали какао в период 5300-2100 лет до нашей эры. Таким образом, одомашнивание растения произошло за полторы тысячи лет до того, как оно появилось в Мезоамерике. Согласно данным, полученные в ходе других исследований, коренные американцы Эквадора использовали также дикие сорта T.cacao. Растения служили пищей, из них готовили напитки, лекарственные препараты и стимуляторы.
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