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Доказано существование загадочных спутников Земли
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Доказано существование загадочных спутников Земли 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Shutterstock
Ученые Будапештского университета (Венгрия) подтвердила существование Облаков Кордылевского — двух скоплений космической пыли, которые находятся в точках Лангранжа в системе Земля-Луна. До сих пор многие астрономы не признавали существование этих загадочных объектов. Статья исследователей опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Точками Лангранжа или L-точками называют позиции в системе из двух массивных объектов, один из которых вращается вокруг другого, в которых другие небесные тела остаются неподвижными относительно обоих объектов. Точки L4 и L5 находятся на орбите одного из объектов, по обе стороны и на равном расстоянии от него.
В 1961 году польский астроном Казимеж Кордылевский обнаружил, что в L5 в системе Земля-Луна располагается два ярких пятна, которые, как он предположил, являются скоплениями пыли. Однако до сих пор их существование не было серьезного подтверждения существования этих объектов из-за их тусклого света. Многие астрономы считают, что облака должны были бы быть уничтожены солнечным ветром, гравитационными возмущениями светила и планет.
Астрономы изучили степень поляризации излучения, исходящего из точек Лангранжа и их окрестностей. Исследователи выявили признаки поляризации, которая возникает при рассеянии прямого солнечного света на частицах пыли. При этом они исключили такие атмосферные явления, как перистые облака и конденсационные следы от самолетов, а также влияние дефектов в оптике телескопа. Кроме того, результаты наблюдения соответствовали картине, предсказанной компьютерными моделями.
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