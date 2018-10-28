Убийцы с горошину найдены на Гавайях

На Гавайях найдены осьминожки-убийцы размером с горошину

Ученые, изучавшие коралловый риф, нашли двух детенышей осьминога размером с горошину на мусоре, плавающем в воде возле Гавайев, сообщает Fox News

Они поместили их в контейнер с водой, а затем выпустили в океан в безопасном месте.

Но позже биологи снова натолкнулись на одного из осьминогов в то время как он атаковал и убил краба. Рассказ об этой истории, опубликованный в социальных сетях, был сопровожден шутливым комментарием: "Может они не такие уж и милашки?"

Как заявили ученые, они предполагают, что найденные ими малыши — детеныши большого синего осьминога, который во взрослом возрасте весит до четырех килограммов. Этот вид головоногих питается крабами.