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В Швеции в центре города нашли корабль XIII века
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В Швеции в центре города нашли корабль XIII века 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: SHM Arkeologerna / Upplandsmuseet
Команда археологов при раскопках в центре шведского города Йончепинг обнаружила деревянные остатки торгового судна, построенного в XIII веке.
Как сообщает The Local, раскопки начались еще в прошлом году. До XIV века Йончепинг был важным торговым центром. Однако утратил свое значение после эпидемии чумы. В средние века он находился ближе к береговой линии, чем в наши дни. Поэтому пристань располагалась там, где сейчас расположен центр города.
Именно там археологи обнаружили хорошо сохранившиеся деревянные части судна, датированного XIII веком. В частности, найдено навесное рулевое весло. Также были обнаружены фрагменты немецкой и датской керамики. Возможно, это был товар, привезенный в Швецию на том же корабле.
Кроме того, археологи раскопали артефакты более раннего и позднего периодов. Например, найдены следы возделывания растений, относящиеся к XII веку, а также руины жилых домов XVI века.
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