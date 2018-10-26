В Швеции в центре города нашли корабль XIII века

Команда археологов при раскопках в центре шведского города Йончепинг обнаружила деревянные остатки торгового судна, построенного в XIII веке.

Как сообщает The Local, раскопки начались еще в прошлом году. До XIV века Йончепинг был важным торговым центром. Однако утратил свое значение после эпидемии чумы. В средние века он находился ближе к береговой линии, чем в наши дни. Поэтому пристань располагалась там, где сейчас расположен центр города.

Именно там археологи обнаружили хорошо сохранившиеся деревянные части судна, датированного XIII веком. В частности, найдено навесное рулевое весло. Также были обнаружены фрагменты немецкой и датской керамики. Возможно, это был товар, привезенный в Швецию на том же корабле.

Кроме того, археологи раскопали артефакты более раннего и позднего периодов. Например, найдены следы возделывания растений, относящиеся к XII веку, а также руины жилых домов XVI века.