В Польше нашли замок из легенд

Польские археологи после нескольких лет поиска обнаружили руины средневекового замка, который был резиденцией благородной семьи Циолек.

Как сообщает Science in Poland, замок позднего средневековья был обнаружен на территории Любушского воеводства близ городка Лелехув. Поиск длился несколько лет. Историки знали из нескольких источников о том, что в средние века в этом районе находилась цитадель. Она принадлежала семейству Циолек.

Однако все письменные источники были сожжены в конце Второй мировой войны. Поэтому не сохранилось информации ни о местонахождении замка, ни о его размере и периоде строительства.

Сначала местность была просканирована при помощи лазерной технологии, которая помогла найти цитадель и воссоздать ее структуру. В прошлом году начались раскопки. Результаты удивили ученых.

Ранее археологи считали, что под землей находятся массивные кирпичные и каменные фундаменты, включая крепостную стену. Предположение было основано на результатах геофизических исследований. Однако раскопки показали, что замок не был окружен стеной. Он был защищен земляным валом, укрепленным камнями. А здания вокруг резиденции владельца были в основном деревянными.

"Дубовые балки сохранились так хорошо, что можно подумать, будто это современный материал, — говорит Михал Збирановский из Института истории Польской академии наук. — Анализ позволил определить возраст древесины, использованной для строительства — это приблизительно 1466 год".

Ученые отмечают, что древесно-земляные укрепления защищали не хуже каменных. Также установлено, что поначалу замок имел квадратную форму размером 50х50 метров. Позднее он был увеличен до размера 85х90 метров.

Находки показали, что в крепости проживали весьма обеспеченные люди. В частности, была обнаружена плитка, аналогичная найденной ранее в резиденции короля Сигизмунда II.

Предположительно, замок опустел и был заброшен в XVI веке. Причиной стали междоусобные войны.