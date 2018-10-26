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В Египте обнаружили трон Рамсеса Великого
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В Египте обнаружили трон Рамсеса Великого 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Археологическая миссия из египетского Университета Айн-Шамс завершила раскопки храмового комплекса, расположенного в пригороде Каира и служившего для проведения важных церемоний при правлении фараона Рамсеса II.
Как сообщает Ahram Online, комплекс был обнаружен в прошлом году. С тех пор там проводились раскопки. Они принесли заметные результаты. В частности, установлено, что комплекс использовался для проведения наиболее важных религиозных церемоний.
Он принадлежал фараону Рамсесу II, однако использовался не только в период его правления. По мнению ученых, церемонии в нем проводили на протяжении всей эпохи Рамсесид.
Археологи обнаружили руины главного церемониального зала, в котором сохранились остатки трона. Также найдена большая коллекция камней с вырезанными на них иероглифическими текстами, глиняных сосудов и амулетов, в том числе знаменитых скарабеев.
Рамсес II считается одним из самых знаменитых и великих правителей Древнего Египта. Он был сыном Сети I и царицы Туйи и правил приблизительно в 1279-1213 годах до нашей эры.
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