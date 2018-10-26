У человечества появился шанс уничтожить ВИЧ

Лекарства от СПИДа пока не найдено. Вакцины против ВИЧ тоже не существует. Но необходимости ждать их изобретения для того, чтобы эта болезнь перестала висеть над населением Земли, как Дамоклов меч, нет. Уничтожить ВИЧ помогут меры профилактики и новые препараты, нацеленные на профилактическую защиту организма от вируса.

Угроза пандемии

В недавнем прошлом предполагалось, что мир охватит пандемия ВИЧ, которая будет длиться до тех пор, пока кто-то не изобретёт безопасную и эффективную вакцину. ВИЧ по-прежнему распространяется: ежегодно только в США выявляют около 38 тыс. людей с подобным диагнозом и ещё 1,8 миллиона человек во всём мире. Население планеты довольно небрежно относится к этой болезни. Даже в тех районах Африки, где буквально свирепствует СПИД, многие мужчины отказываются использовать презервативы для профилактики. Однако медицина может положить конец распространению ВИЧ, не дожидаясь изобретения новых препаратов, а используя уже существующие лекарства, пишет Bloomberg

Впервые у врачей появилась возможность уничтожить ВИЧ. Есть две причины для оптимизма учёных. Во-первых, в распоряжении медиков имеются антиретровирусные препараты, которые в настоящее время выдаются людям с положительным результатом теста на ВИЧ. Доказано, что они снижают риск передачи вируса другим людям. Вторая хорошая новость заключается в том, что новый класс профилактических препаратов, известный как TRUVADA FOR PrEP и предназначенный для «доконтактной профилактики», показал отличные результаты, резко снижая риск приобретения вируса.

Новый препарат для профилактики

Про оригинальный препарат TRUVADA FOR PrEP, производимый компанией Gilead Pharmaceuticals, написали все западные таблоиды после того, как журнал The Lancet опубликовал результаты первого успешного крупномасштабного испытания. Исследователи давали лекарство 3,7 тыс. геям и бисексуалам в Австралии. Участники эксперимента были ВИЧ-отрицательными, но входили в группу высокого риска в плане заражения вирусом. Через год при подведении итогов использования лекарства выяснилось, что из всей группы испытуемых заразились только двое. При этом оба заболевших признались, что не соблюдали условия использования препарата, забывая принимать таблетку ежедневно. Из тех, кто следовал регламенту, все остались здоровы.

Ежедневный приём лекарства — дело более хлопотное, нежели применение вакцины раз в год. Но таблетка, как минимум, даёт надежду тем, кто прилежно выполняет предписания врача, получить защиту до того времени, как будет изобретена вакцина. Успех исследования привёл экспертов к мысли о том, что медицине следует двигаться одновременно в двух направлениях: первое — обеспечить большинство людей с ВИЧ антиретровирусными препаратами; второе — обеспечить доступ к TRUVADA FOR PrEP большей части ВИЧ-отрицательных людей из групп повышенного риска. Вместе эти два мероприятия могли бы, наконец, остановить распространение вируса на планете.

Вопрос к фармацевтической промышленности

TRUVADA FOR PrEP стоит дорого. Месячный курс обойдётся в $1675 (примерно 109 тыс. рублей). Заметим, что речь идёт не о лечении, а лишь о профилактике болезни. В США только около 8% людей из числа тех, кто мог бы выиграть от приёма препарата, получают его. Возможно, могли бы найтись компании, готовые распространять незапатентованный препарат аналогичного действия ради славы участников борьбы с болезнью, которая уже убила 35 млн человек во всём мире. Необходимы усилия со стороны правительств государств, чтобы изобрести способ выдать лекарство всем, кто в нём нуждается, не спровоцировав при этом банкротство фармацевтических гигантов.