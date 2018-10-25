Пьяные мушки-дрозофилы помогли понять, почему люди «теряют» память после попоек

МОСКВА , 25 окт — РИА Новости Крым . Американские биологи выяснили, почему люди не могут вспомнить, что и как они делали во время и после серьезных пьянок. В этом им помогли пьяные мухи-дрозофилы. Выводы исследователи опубликовали в журнале Neuron, пишет РИА Новости.

Ученые попытались раскрыть одну из главных загадок алкоголя — почему люди редко могут вспомнить, что делали после обильной выпивки, как оказались в вытрезвителе, отделении полиции или в других ситуациях.

Исследователи использовали для решения задачи обычных мушек-дрозофил. Недавно им удалось выделить набор генов у этих насекомых, который отвечает за формирование зависимости.

Отмечается, что встроив в геном мушек специальные участки ДНК, позволявшие им следить за уровнем активности этих генов и избирательно отключать их, ученые проследили за тем, как поменяется поведение мух при виде или запахе спиртного. Это позволило определить, какие цепочки других генов были связаны с формированием зависимости и потерей памяти.

Выяснилось, что и то, и другое было связано с тем, как спирт менял работу гена Dop2R в нейронах в центре памяти мушек. Он отвечает за сборку рецепторов, реагирующих на молекулы дофамина, гормона удовольствия. По словам ученых, этот участок ДНК содержит в себе несколько «программ» по сборке разных версий этого рецептора, и алкоголь заставлял клетки «переключиться» на другой тип Dop2R.

Биологи пока не знают, что именно меняется в работе данных рецепторов, однако полная блокировка этого процесса приводила к тому, что насекомые переставали интересоваться спиртным. При этом скорость переключения между разными «версиями» Dop2R очень сильно зависела от того, как много спирта пили мухи.

По мнению исследователей, это объясняет то, почему люди теряют память после долгих попоек — подобные изменения в работе дофаминовых рецепторов нарушают работу гиппокампа, центра памяти, и мешают формированию долговременных воспоминаний.