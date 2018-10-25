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В Египте найдены 3000-летние останки уважаемой жрицы
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В Египте найдены 3000-летние останки уважаемой жрицы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: French Institute of Oriental Archaeology
В Египте найдены 3000-летние останки женщины, которая в древности могла быть влиятельной жрицей — на это указывают ее татуировки. Об этом рассказал глава совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири, сообщает издание International News.
Торс мумии был найден в 2014 году на западном берегу Нила, в Дейр эль-Медина, одном из группы Фиванских некрополей, находящихся в окрестности Луксора. До наших дней сохранился лишь тело без головы, конечностей и части таза. Анализ костей показал, что тело принадлежало женщине, которая жила в X-XIII веках до н. э. и умерла в возрасте 25-30 лет. Гробница с мумией ранее подверглась ограблению, что затруднило расследование.
Тело мумии украшено 30 необычными татуировками. Самым необычным изображением являются глаза, подведенные линиями.
"Каждый раз когда я смотрю на эту женщину, я вижу эти магические глаза, смотрящие мне прямо за спину", — рассказала археолог Анна Аустин.
Это изображение глаз не вызывало бы удивления, если бы находилось на стене храма, почитавшего Гора, бога Солнца, но не на теле женщины. Это указывает, что татуировка могла принадлежать влиятельной жрице или участнице древнего магического ритуала. Однако ученые не исключают, что татуировки имели и другое значение, например, оберегали от болезней.
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