Названа причина забывчивости после попоек

Биологи выяснили, почему люди ничего не помнят после попоек

Пьяные мушки-дрозофилы помогли ученым выяснить, почему люди не могут вспомнить, что и как они делали во время и после серьезных пьянок. Их выводы были представлены в журнале Neuron.

"Меня давно интересовало то, почему наркотики и спиртное вызывают приятные ощущения, несмотря на то, что они нейротоксины. И спирт, и опиаты, и кокаин вызывают ломку, похмелье и другие неприятные ощущения, однако почему-то мы помним об удовольствии, а не об этих проблемах. Мы пытались понять, почему это так", — рассказывает Карла Каун (Karla Kaun) из Брауновского университета (США).

Загадки эволюции

Одной из самых больших загадок истории эволюции человека является то, почему современные люди, в отличие от большинства других приматов, могут выпивать большие количества алкоголя, пьянеть и испытывать другие эффекты, которые превращают некоторых людей в алкоголиков. Большинство животных в принципе не может испытывать подобные ощущения, так как их организм или быстро разлагает этанол, или не переносит даже небольшие его количества.

Наличие подобной "способности" у человека, как считают ученые, могло помогать нашим предкам выживать в прошлом, поедая перезрелые и забродившие фрукты, которыми не могли питаться другие приматы или прочие обитатели африканских лесов и саванн. В последствии, это полезное приспособление стало корнем всех проблем, связанных со злоупотреблением спиртным.

Каун и ее коллеги пытались раскрыть одну из главных загадок алкоголя — то, почему люди крайне редко могут вспомнить, что они делали после обильных возлияний и как они оказались в вытрезвителе, отделении полиции или в других, более экзотических и пикантных ситуациях.

Для этого ученые воспользовались помощью еще одного вида животных-"алкоголиков", обычных мушек-дрозофил. Каун и ее коллеги достаточно давно изучают то, как меняется работа мозга этих насекомых под действием спиртного, и недавно им удалось выделить набор генов, отвечающих за формирование зависимости.

Алкогольный туман

Встроив в геном мушек специальные участки ДНК, позволявшие им следить за уровнем активности этих генов и избирательно отключать их, американские биологи проследили за тем, как поменяется поведение мух при виде или запахе спиртного. Это помогло им понять, какие цепочки других генов были связаны с формированием зависимости и потерей памяти.

Как оказалось, и то, и другое было связано с тем, как спирт менял работу гена Dop2R в нейронах в центре памяти мушек. Он отвечает за сборку рецепторов, реагирующих на молекулы дофамина, гормона удовольствия. Данный участок ДНК, как объясняют ученые, содержит в себе несколько "программ" по сборке разных версий этого рецептора, и алкоголь заставлял клетки "переключиться" на другой тип Dop2R.

Что именно меняется в работе этих рецепторов, ученые пока не знают, однако полная блокировка этого процесса приводила к тому, что мухи переставали интересоваться спиртным. Что интересно, скорость переключения между разными "версиями" Dop2R очень сильно зависела от того, как много спирта пили дрозофилы.

Это, как считают ученые, объясняет то, почему люди теряют память после долгих попоек — подобные изменения в работе дофаминовых рецепторов нарушают работу гиппокампа, центра памяти, и мешают формированию долговременных воспоминаний.