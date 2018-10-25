Как убивает зима

Шведские ученые рассказали о смертельной опасности зимы

При понижении температуры ниже нуля возрастает риск инфаркта, выяснили шведские кардиологи. Они связывают это как с сужением сосудов из-за холода, так и с изменением образа жизни людей зимой. Однако пока неизвестно, можно ли защититься от этих проблем с помощью теплой одежды и других мер противодействия холоду.

Низкая температура может повышать риск инфаркта, говорится в исследовании шведских ученых, опубликованном в журнале JAMA Cardiology.

Сотрудники Шведского метеорологического и гидрологического института проанализировали данные 274 тыс. человек за 1998-2013 годы, переживших инфаркт миокарда в возрасте 50-89 лет. Как оказалось, при температурах ниже нуля риск инфаркта повышался на 10%. Это особенно четко прослеживалось у больных инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST — наиболее опасной разновидности инфаркта. Сегмент ST — это отрезок кривой ЭКГ, который соответствует периоду сердечного цикла, когда оба желудочка полностью охвачены возбуждением. Его подъем говорит о распространении повреждений при инфаркте.

Инфаркт миокарда — это поражение сердечной мышцы, вызванное острым нарушением ее кровоснабжения из-за тромбоза (закупорки) одной из артерий сердца атеросклеротической бляшкой.

При этом пораженная часть мышцы отмирает, то есть развивается ее некроз. Гибель клеток начинается через 20–40 минут с момента прекращения кровотока. Чаще всего причиной инфаркта становится атеросклероз.

Исследователи сделали поправку на загрязненность воздуха в попытке найти связь между частотой возникновения сердечных заболеваний и плохой экологией, однако решающим фактором оказался именно холод. При повышении температуры воздуха до трех-четырех градусов Цельсия выше нуля частота возникновения сердечных заболеваний падала.

«Это, безусловно, самое крупное исследование связи погоды и сердечных приступов, — отмечает кардиолог Дэвид Эрлинг, ведущий автор исследования. — Мы очень заинтересованы в понимании факторов, которые их вызывают, потому что, зная их, люди могут себя защитить».

Причина учащения инфарктов, по мнению исследователей, в том, что холодная погода может вызывать сужение артерий, повышая нагрузку на сердце.

«Холодная и ветреная погода приводит к сужению кровеносных сосудов, чтобы сохранить энергию и температуру, — говорит Эрлинг. — Это увеличивает нагрузку на сердце, повышая риск инфаркта».

Кроме того, холодные дни вносят изменения в образ жизни и питание, подчеркивают авторы работы. Также зимой люди более подвержены респираторным инфекциям, которые также повышают риск инфаркта.

«Холодная, ветреная погода также увеличивает эмоциональный стресс, — отмечает Эрлинг. — Это тоже может провоцировать инфаркты».

Британский кардиолог Крис Гейл отмечает, что в Великобритании в год происходит более 100 тыс. инфарктов. Они несут угрозу общественному здоровью и необходимо делать все возможное, чтобы их предотвратить.

«Это связано с общественным здоровьем, — комментирует он результаты исследования. — Зная о риске, мы можем подготовиться к холодной погоде, убедиться, что мы правильно одеты и нам тепло. Очевидно, что если климат изменится так, что мы будем чаще сталкиваться с экстремальными температурами, в том числе и низкими, то это может отрицательно сказаться на здоровье сердца».

Авторы работы, впрочем, отмечают — неизвестно, помогает ли ношение теплой одежды и другие меры по борьбе с холодом снизить его вредное воздействие. Чтобы это выяснить, необходимы дальнейшие исследования.

Особое внимание своему здоровью в холодное время стоит уделить женщинам — они умирают от инфарктов вдвое чаще мужчин.

Исследователи отобрали 2898 пациентов из 41 больницы Австралии, 2183 мужчины и 715 женщин, переживших инфаркт миокарда. Ученые оценивали состояние пациента на момент поступления, примененное лечение и его исход, а также смертность в течение полугода после лечения.

Женщины чаще страдали от гипертонии, диабета, хронических заболеваний почек, деменции. Также они чаще сталкивались в прошлом с инсультами и другими болезнями сердца, например, хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, некоторые из них пережили еще один инфаркт ранее.

Как оказалось, даже с поправками на эти факторы женщины после лечения умирают более чем в два раза чаще мужчин.

Подтвердились более ранние наблюдения — женщинам действительно реже назначалась коронарная ангиография и другие диагностические процедуры. Кроме того, им реже назначалась реваскуляризация миокарда — процедура, направленная на восстановление кровоснабжения сердца.