Раскрыт секрет суперсилы динозавров

Международная команда ученых установила, что динозавры обладали уникальной системой двойного дыхания, которая помогала им быстро бегать и сражаться.

Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science, а кратко о ней рассказывает Science. Ученые выяснили, что именно давало динозаврам огромную энергию.

Известно, что в эпоху мезозоя воздух был насыщен кислородом меньше, чем сейчас — 10-15 процентов против 20 в наше время.

Однако даже в таких условиях динозавры чувствовали себя хозяевами планеты. Например, велоцираптор мог развивать скорость до 64 км/ч. По мнению исследователей, секретным оружием древних ящеров была их дыхательная система — суперлегкие.

Команда под руководством профессора Уильяма Селлерса из Манчестерского университета (Великобритания) создала ряд трехмерных моделей. Дыхательную систему динозавров, воссозданную на основе предыдущих исследований окаменелостей, сравнили с органами дыхания современных обитателей Земли.

Оказалось, что дыхательные системы птиц и древних ящеров очень похожи. Уникальное строение позвонков и ребер динозавров помогало фиксировать легкие, делая их жесткими. Дополнительную поддержку оказывал так называемый коннектор — костно-мышечный сустав на стыке ребер и позвонков.

Такое устройство обеспечивало непрерывный приток кислорода и на вдохе, и на выдохе. Соответственно требовалось меньше энергии для дыхания. При этом легкие буквально омывались кислородом.