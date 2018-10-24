Раскрыт секрет суперсилы динозавров 

Международная команда ученых установила, что динозавры обладали уникальной системой двойного дыхания, которая помогала им быстро бегать и сражаться.
Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science, а кратко о ней рассказывает Science. Ученые выяснили, что именно давало динозаврам огромную энергию.
Известно, что в эпоху мезозоя воздух был насыщен кислородом меньше, чем сейчас — 10-15 процентов против 20 в наше время.
Однако даже в таких условиях динозавры чувствовали себя хозяевами планеты. Например, велоцираптор мог развивать скорость до 64 км/ч. По мнению исследователей, секретным оружием древних ящеров была их дыхательная система — суперлегкие.
Команда под руководством профессора Уильяма Селлерса из Манчестерского университета (Великобритания) создала ряд трехмерных моделей. Дыхательную систему динозавров, воссозданную на основе предыдущих исследований окаменелостей, сравнили с органами дыхания современных обитателей Земли.
Оказалось, что дыхательные системы птиц и древних ящеров очень похожи. Уникальное строение позвонков и ребер динозавров помогало фиксировать легкие, делая их жесткими. Дополнительную поддержку оказывал так называемый коннектор — костно-мышечный сустав на стыке ребер и позвонков.
Такое устройство обеспечивало непрерывный приток кислорода и на вдохе, и на выдохе. Соответственно требовалось меньше энергии для дыхания. При этом легкие буквально омывались кислородом.
"У динозавров были такие же сложные и эффективные органы дыхания, как у современных птиц, — говорит соавтор исследования Роберт Блокхерст. — Это объясняет, почему динозавры могли доминировать и распространяться по планете, несмотря на разреженный воздух мезозоя".