Ещё
Раскрыт секрет суперсилы динозавров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыт секрет суперсилы динозавров 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Международная команда ученых установила, что динозавры обладали уникальной системой двойного дыхания, которая помогала им быстро бегать и сражаться.
Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science, а кратко о ней рассказывает Science. Ученые выяснили, что именно давало динозаврам огромную энергию.
Известно, что в эпоху мезозоя воздух был насыщен кислородом меньше, чем сейчас — 10-15 процентов против 20 в наше время.
Однако даже в таких условиях динозавры чувствовали себя хозяевами планеты. Например, велоцираптор мог развивать скорость до 64 км/ч. По мнению исследователей, секретным оружием древних ящеров была их дыхательная система — суперлегкие.
Команда под руководством профессора Уильяма Селлерса из Манчестерского университета (Великобритания) создала ряд трехмерных моделей. Дыхательную систему динозавров, воссозданную на основе предыдущих исследований окаменелостей, сравнили с органами дыхания современных обитателей Земли.
Оказалось, что дыхательные системы птиц и древних ящеров очень похожи. Уникальное строение позвонков и ребер динозавров помогало фиксировать легкие, делая их жесткими. Дополнительную поддержку оказывал так называемый коннектор — костно-мышечный сустав на стыке ребер и позвонков.
Такое устройство обеспечивало непрерывный приток кислорода и на вдохе, и на выдохе. Соответственно требовалось меньше энергии для дыхания. При этом легкие буквально омывались кислородом.
"У динозавров были такие же сложные и эффективные органы дыхания, как у современных птиц, — говорит соавтор исследования Роберт Блокхерст. — Это объясняет, почему динозавры могли доминировать и распространяться по планете, несмотря на разреженный воздух мезозоя".
Российская Газета: последние новости
Обнаружен айсберг правильной прямоугольной формы Видео: На дне океана засняли безголового монстра Путин пошутил с Болтоном об оливках на американском гербе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок166
Действия РФ в Азовском море встревожили НАТО325
Премьер Италии обратился к Путину с «укором»150
Пашинян потерпел неудачу108
Лобода перенесла срочную операцию16
Видео
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
00:57
Лобода перенесла срочную операцию
Шоу-бизнес Другое
00:53
Стафилококк и сальмонелла: какой шаурмой кормят в Москве
Общество Статьи
01:25
«Пуски под вопросом»: у «Союза» новая проблема
Наука и техника Статьи
00:31
В США массово рассылают бомбы
США В мире
02:37
Первые новые липы высадили на Красной площади
Новости Москвы Другое
06:12
В Москве проходят переговоры Путина и Конте
Политика
00:10
Монахи на Валааме научили молиться попугая
Общество
02:56
Премьер Италии обратился к Путину с «укором»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение