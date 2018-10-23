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Китай построит самый мощный в мире коллайдер
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Китай собрался построить самый мощный в мире коллайдер 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Maximilien Brice/CERN
Китайское научное сообщество намерено построить к 2030 году самый мощный в мире коллайдер. Об этом сообщает Global Times.
Стоимость проекта оценивается в 35 млрд юаней ($5,05 млрд). По словам директора Института физики высоких энергий в Пекин Ван Ифана, место под строительство коллайдера пока не определено.
"Длина окружности коллайдера составит около 100 км, совокупная энергия — до 240 гигаэлектронвольт. Оба [показателя] поставят мировой рекорд", — сказал директор института.
Ван Ифан также отметил, что коллайдер позволит создавать большее количество бозонов Хиггса, чем Большой адронный коллайдер в Европе.
Ранее сообщалось, что на Большом адронном коллайдере найдены новые элементарные частицы.
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