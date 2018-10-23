Китай построит самый мощный в мире коллайдер

Китай собрался построить самый мощный в мире коллайдер

Китайское научное сообщество намерено построить к 2030 году самый мощный в мире коллайдер. Об этом сообщает Global Times.

Стоимость проекта оценивается в 35 млрд юаней ($5,05 млрд). По словам директора Института физики высоких энергий в Пекин Ван Ифана, место под строительство коллайдера пока не определено.

"Длина окружности коллайдера составит около 100 км, совокупная энергия — до 240 гигаэлектронвольт. Оба [показателя] поставят мировой рекорд", — сказал директор института.

Ван Ифан также отметил, что коллайдер позволит создавать большее количество бозонов Хиггса, чем Большой адронный коллайдер в Европе.

Ранее сообщалось, что на Большом адронном коллайдере найдены новые элементарные частицы.