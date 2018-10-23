В Антарктиде ученые сделали необычную находку

В Антарктиде ученые наткнулись на айсберг правильной квадратной формы

Ученые из НАСА обнаружили в Антарктиде странный квадратный айсберг, размеры которого пока затрудняются оценить, делая предположение, что его диагональ составляет более полутора километров, сообщает LiveScience.

Эксперты заявляют, что на поверхности находится только около десяти процентов айсберга, остальная часть скрыта под водой.

По словам Келли Брант из НАСА, формирование айсбергов такой формы — довольно распространенное явление. "Глыбы льда, нарастающие у шельфа и отламывающиеся под собственным весом, отличаются правильной прямоугольной формой", — сказал ученый.

Также он подчеркнул, что всем известные призмообразные айсберги формируются иным способом в долинах, а затем скатываются в море.