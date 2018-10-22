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Названы условия катастрофического извержения супервулкана
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Названы условия катастрофического извержения супервулкана 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Chad Deering / Michigan Tech
Ученые Университета Вандербильта и Мичиганского технологического университета (США) определили возможную причину катастрофического извержения супервулкана Таупо в Новой Зеландии. Согласно выводам исследователей, оно произошло из-за подъема магмы к поверхности в результате других, менее масштабных извержений. Об этом сообщает издание Science Alert.
Извержение супервулкана Таупо или звержение Оруануи произошло 26,5 тысячи лет назад. В результате катастрофы, которая по шкале вулканической активности достигла максимальных восьми баллов, было выброшено около 530 кубических километров магмы. Известно, что 350-240 тысяч лет назад произошло семь более слабых извержений Таупо, которые могли повлиять на силу Оруануи.
Вулканологи проанализировали отложения пемзы по всей вулканической зоне Таупо. Оказалось, что после каждого малого извержения, при котором выбрасывалось примерно 50-150 кубических километров магмы, вулканические отложения становились все ближе к поверхности. Хотя небольшие взрывы уменьшали вероятность суперизвержения, «ступенчатый» подъем магмы способствовал будущей активности вулкана. В течение тысячелетий расплавленная порода поступала в небольшие и менее глубокие камеры, провоцируя небольшие взрывы. В конце концов, магма накопилась в достаточном количестве, чтобы вызвать извержение Оруануи.
По мнению ученых, результаты исследования помогут предсказать время и определить условия извержения супервулканов, подобных Йеллоустонской кальдере.
Ранее, в июле 2018 года, сообщалось, что геолог Ин Чжоу (Ying Zhou) из Политехнического университета Вирджинии (США) пришла к выводу, что Йеллоустонский супервулкан образовался не в результате подъема мантийного плюма, как считают многие ученые, а из-за трения тектонических плит.
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