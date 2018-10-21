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Исследователи подтвердили, что ядро Земли твердое
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Исследователи подтвердили, что ядро Земли твердое 

Популярная механика + ещё 4 1 час назад
Фото: Популярная механика
Новое исследование ученых из Австралийского Национального университета может помочь нам понять, как сформировалась наша планета.
Ученые уверены, что у них есть доказательства того, что внутреннее ядро Земли твердое.
Они изобрели способ зафиксировать поперечные волны в ядре Земли, а такие волны могут наблюдаться только в твердых объектах.
"Мы выяснили, что ядро Земли действительно твердое, но также установили, что оно гораздо мягче, чем считалось ранее. Если наши результаты истинны, то его эластические свойства сходны с золотом и платиной. — говорит глава исследования, профессор Хрводже Ткалчич. — Ядро Земли подобно машине времени, и если мы изучим его, то поймем, как формировалась наша планета и как она развивалась".
Поперечные волны в ядре Земли столь слабы, что напрямую их засечь не получается, и их поиск был "Священным Граалем" глобальной сейсмологии с тех пор, как ученые впервые предсказали, что ядро твердое еще в 1930-х — 1940-х годах. Поэтому исследователям пришлось подойти к делу творчески.
Так называемый метод корреляции волнового поля смотрит на cходство сигналов с двух датчиков после большого землетрясения, чем на прямые сигналы волн. Похожая техника была использована той же командой при измерении толщины льда в Антарктике. При этом в доступе ученых были все датчики и все большие землетрясения на Земле.
Исследование показало, что эти результаты могут быть использованы для доказательства существования поперечных волн и скорости их распространения в земном ядре. Более того, такая информация в дальнейшем может дать нам понять, какова температура ядра, каков его возраст, или насколько быстро оно твердеет.
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