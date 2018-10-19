Взгляд гения: как дефект зрения помог Леонардо да Винчи создавать шедевры

Леонардо да Винчи страдал непостоянным расходящимся косоглазием. Такой диагноз итальянскому гению поставили учёные из Лондонского городского университета. По их мнению, художник иногда мог фокусироваться на изображаемом предмете только одним глазом, что влияло на его восприятие реальности. Именно монокулярное зрение помогло да Винчи развить свою теорию перспективы, отмечают авторы исследования. Опрошенные RT специалисты полагают, что такая особенность зрения действительно могла повлиять на творчество ярчайшего представителя эпохи Возрождения, однако эффекта трёхмерности на своих полотнах он добился прежде всего благодаря таланту.

Учёные из Лондонского городского университета выяснили, что Леонардо да Винчи страдал непостоянным расходящимся косоглазием: зрительная ось одного глаза художника периодически отклонялась в сторону, в результате чего у мастера развилось монокулярное зрение — зачастую он мог сфокусироваться на изображаемом объекте только одним глазом. К такому выводу специалисты пришли, изучив полотна итальянского живописца.

Исследователи обратили внимание на удивительную даже для художников Возрождения реалистичность картин. В частности, в своих пейзажах да Винчи, переосмыслив технику изображения перспективы, смог добиться эффекта трёхмерного пространства.

Британские офтальмологи также приняли во внимание результаты предыдущих исследований своих коллег — в 2004 году учёные из Гарвардского университета провели эксперимент, в ходе которого художникам предстояло воспроизвести на холсте различные предметы. Оказалось, что у живописцев с той или иной формой косоглазия рисунки получались поразительно точными и максимально реалистичными.

Специалисты из Соединённого Королевства пришли к выводу, что именно монокулярное зрение позволило да Винчи мастерски воссоздавать трёхмерное пространство на картинах и развить своё учение о перспективе.

«Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом». На полотне видно перспективу к трёхмерному горному пейзажу // © Department of Paintings of the Louvre

По мнению исследователей, монокулярное зрение могло бы дать многим художникам возможность достичь новых творческих вершин. Впрочем, российские эксперты отметили, что наличие подобного зрительного дефекта вовсе не гарантирует повышения качества работ того или иного живописца — большинство талантливых мастеров обладают нормальным бинокулярным зрением.

«Смотря на картины да Винчи, я никакой особенности в изображении объектов, которая свидетельствовала бы о его косоглазии, не нахожу», — сообщила в беседе с RT доктор искусствоведения, почётный член Российской академии художеств Марина Свидерская.

По мнению эксперта, да Винчи добивался реалистичности изображённого пространства на своих полотнах в первую очередь с помощью правильного использования света и тени, понимания природы физических процессов, например, преломления лучей. Эти знания и помогли ему построить светотеневую перспективу.

«Проведение подобных исследований свидетельствует о том, что кризис искусствознания, который начался в 80-е годы прошлого века, продолжается. Ничего принципиального нового учёные сказать не могут, поэтому додумывают факты, не имеющие под собой оснований с точки зрения искусствоведения», — отметила Свидерская.

В то же время врачи отмечают, что выводы британских коллег о наличии у мастера итальянского Возрождения дефекта зрения имеют под собой основания.