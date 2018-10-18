Генетики подсчитали число россиян с еврейскими корнями

Примерно каждый восьмой россиянин обладает еврейскими корнями. Примерно 4% жителей нашей страны имеет бабушку или дедушку-еврея, а еще 4% и 8% — прабабок, прадедов или более дальних родственников, сообщает пресс-служба медико-генетического центра Genotek.

Ученые пришли к такому выводу, проанализировав три тысячи случайно выбранных геномов россиян и жителей ближнего зарубежья, обратившихся за помощью в медицинский центр в последние годы.

Их интересовала структура так называемой митохондриальной ДНК — небольшой части генома, которая хранится в митохондриях, "энергостанциях" клетки, и передается от матери к ребенку, а также некоторые другие части ДНК, связанные с этническими корнями человека.

Геномы представителей разных народов, в силу разного их происхождения, содержат в себе разные версии мтДНК, так называемые гаплогруппы. Вкупе с анализом мелких мутаций в других регионах генома, они позволяют отслеживать следы длительных контактов между представителями разных этнических групп и восстанавливать пути их миграций в прошлом.

К примеру, специалистам Genotek удалось раскрыть один любопытный факт из жизни российских евреев.

Сегодня в России к евреям причисляет себя 0,16% граждан страны, как на то указывают данные последней переписи населения. Ее сравнение с прошлыми демографическими замерами показывает, что популяция евреев в России с каждым годом уменьшается, и только за последнее десятилетие их численность сократилась треть.

В свою очередь, генетические данные показывают, что за последние полвека количество евреев в России уменьшилось более чем в шесть раз: с 1% до 0,16%. Выводы генетиков подтверждаются и данными социологических исследований. Так, по переписи населения СССР 1970 года к числу евреев себя относило примерно 0,9% населения РСФСР.